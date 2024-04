Federico Sturzenegger, sobre los despidos: "Hay muchos trabajadores reales, eso es más doloroso"

El expresidente del Banco Central, cercano al Gobierno, argumentó que "se ha sobredimensionado de una manera increible" y que eso "no es gratis".

El economista argumentó: "Hay un grupo que obviamente es de ñoquis. La ministra (Sandra) Petovello desarmó hace un par de semanas una cosa que se llama 'Centros de Cercanía'. No pasó nada. E ran todas posiciones para acomodar militantes. Por eso esos se retiran en silencio", aseguró.

Aunque luego admitió: "Seguramente hay muchos trabajadores reales que dirán '¿Por qué me toca a mí? Yo cumplo con mi función'. Eso es un poco más doloroso , pero lo que hay que entender es que el Estado se ha sobredimensionado de una manera increible . Y esa sobredimensión no es gratis" , explicó Sturzenegger.

En cuanto al ajuste que viene haciendo el Gobierno en los últimos meses, consideró que "todos entienden que se está haciendo un esfuerzo importante por tener un futuro mejor". En esa línea agregó: "Creo que la gran mayoría de los argentinos lo está encarando con mucha paciencia, no sé si con entusiasmo pero sí con mucha esperanza".

15.000 despidos en el Estados: ATE anunció nuevas medidas de fuerza

Esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que hubo un total de 15.000 despidos en la administración pública en las últimas semanas. "Es parte del trabajo que estamos haciendo para achicar más el Estado", argumentó.

Ante esta situación, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro para el próximo viernes 5 de abril.

En sus redes sociales, Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, destacó que "al final los estatales entramos de manera masiva y simultánea como había convocado ATE. Me tocó presenciar uno de los momentos más conmovedores desde que asumí esta alta responsabilidad. Los despedidos ingresaban abrazados y llorando".

Posteriormente, señaló: "El Presidente tiene que saber que esas lágrimas que se derramaron hoy no van a ser en vano. El gobierno decidió tercerizar el ajuste y le dio la motosierra a Techint. Nosotros no vamos a parar de luchar hasta quitársela y que empiece a cortar otras cabezas, que no sean la de los trabajadores y jubilados".