Despidos en el Estado: historias de las más de 14000 personas que se quedaron sin trabajo

Javier Milei anunció los despidos desde el International Economic Forum of the Americas.

El pasado martes, en el marco del International Economic Forum of the Americas realizado en Buenos Aires , Javier Milei destacó una de las iniciativas de su gestión: " Echamos 50.000 empleados públicos ". Segundos después, aseguró que los despidos en la órbita estatal serían 70.000 más . Desde Casa Rosada precisaron que en el último día hábil de este mes antes de la Semana Santa , el miércoles 27 de marzo, se efectivizarían unos 14.000. ¿ Qué personas existen detrás de esa cifra ?

AHORA!!

PROTESTA NACIONAL DE ATE



INGRESOS MASIVOS Y SIMULTÁNEOS EL 3 DE ABRIL



Presidente @JMilei, como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril… — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) March 28, 2024

Despidos en la Secretaría de Niñez y Familia

"La única billetera abierta es la de la ministra de Capital Humano", había prometido Javier Milei a días de asumir como Presidente de la Nación. Sin embargo, las recurrentes demandas de comedores barriales por la falta de entrega de alimentos y las demandas de los docentes por un esquema paritario acorde al índice de inflación ponen en duda esa afirmación, a la que esta semana se le sumaron despidos y cesantías en áreas sensibles del funcionamiento del organismo. Las responsabilidades apuntan tanto a la ministra Sandra Pettovello como a Pablo de la Torre, titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, donde estiman que se despidió al 11% del personal.

Fabiana es operadora convivencial hace 16 años: trabajó con menores de edad privados de su libertad y hasta el miércoles se dedicaba a acompañar a víctimas de trata rescatadas o de otro tipo de trabajos forzados y a repatriados en el refugio de Patiño en Lomas de Zamora. “Últimamente nos estaban cortando el agua, la luz y el teléfono; dejaron de pagar la cocina y el servicio de limpieza”, cuenta y subraya que tiene formación pedagógica y completó, a lo largo de más de una década de trabajo, distintas capacitaciones pertinentes a su función, como tratamiento y prevención de consumos problemáticos.

“Desde que asumió Milei, los programas de prevención de trata se fue desdibujando hasta que dejó de existir”, señala y aclara que “si una persona logra escapar por sus propios medios, porque ya no hay Comité de Trata, no tiene donde quedarse ni acompañamiento para hacer la denuncia o volver a su lugar de origen”. También reconoce que “pensábamos que estábamos de alguna manera protegidos porque el refugio tiene que existir por un convenio internacional de trata para que las víctimas puedan alojarse”.

Fabiana relata que se enteró que se quedaba sin trabajo -después de más de una década en funciones- por una notificación anónima y sin firma: “Echaron a la mitad de los operadores que estamos ahí, día a día. Fue muy al voleo, sin un criterio. Echaron a gente con muchas responsabilidades, incluso a la coordinadora”. “A mí me cambia todos mis proyectos de vida y mis hábitos; creo que no me cayó la ficha todavía. Más allá del drama personal, me preocupa también el contexto nacional con todos estos despidos”, dijo.

En la Secretaría de Niñez también despidieron a Deborah, que era operadora territorial desde el 2014 y tiene formación en comunicación en la Universidad de Buenos Aires, además de capacitaciones como acompañante terapéutica y diplomaturas en estudios de géneros y derechos de la niñez. Desde la ciudad de Salta, trabaja en la promoción de mecanismos para que embarazadas, niños y niñas puedan tener garantizados sus derechos (educativos, nutricionales, habitacionales), incluyendo la formación a instituciones deportivas y comunitarias para habilitar la implementación de la Ley Lucio. Su equipo de trabajo fue desmembrado en un 30%; las cesantías no reconocieron trayectorias: se quedaron sin empleo personas con tres décadas de experiencia. “Creemos que echaron por la letra del apellido, porque eligieron a los que empiezan con V, S y T”, piensa.

Con el cambio de gestión, según dice, “fue todo autogestivo. No tuvimos ninguna comunicación directiva y suspendieron todas las actividades. Ni siquiera se presentaron las autoridades; eso no había pasado ni en el macrismo. Sabiendo que no había presupuesto, seguíamos haciendo nuestro trabajo para garantizar los derechos en el territorio”. Deborah comparte el mail con el que se le notificó su despido: fue a las 20:41 horas del miércoles en una casilla de correo creada exclusivamente para las cesantías. “Yo soy madre de un niño con parálisis cerebral. Tengo la obra social por tres meses más pero después no sé que voy a hacer para poder seguir pagándola, porque la necesito para pagar la leche especial que toma, que es imposible de pagar por lo caro”, revela.

Ante esa situación, Deborah plantea que “la organización de los trabajadores y el acompañamiento de los gremios es clave”: “A pesar de que nos bloquearon del sistema, estamos preparándonos porque tenemos diez días para responder legalmente por mesa de entrada, aunque ese corre que nos enviaron no es una documentación legal”. Fabiana coincide: “Con ATE estamos en comunicación todos los días prácticamente y estamos en un plan de lucha que va a seguir. Estamos intentando todas las vías posibles para poder reincorporarnos”.

Mail Despido Secretaría de la Niñez.jpeg El correo donde notificaron a Deborah que se quedaba sin trabajo después de 10 años.

Despidos en Ciencia

Mientras continúan las demandas presupuestarias del sector universitario y contra los despidos en el CONICET -principal organismo científico nacional-, desde la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, advierten que en tres meses se redujo el grupo de trabajadores en un 40% (unas 80 personas de un total de 200). El organismo estaba encargado de financiar proyectos de ciencia y tecnología que tienen como destino instituciones académicas y la venta al mercado: la posibilidad de acceder al barbijo Atom Protect es un ejemplo concreto de lo que permite esta Agencia, que tiene vínculo con start ups, cooperativas, investigadores, entes financieros y compañías nacionales e internacionales.

Ximena era trabajadora de comunicación en el ente desde el 2022 y cuenta con formación en la Universidad de Buenos Aires. “Difundía los nuevos proyectos que se estaban investigando o estaban en fase de finalización por todas las vías posibles, tanto por redes sociales como por servicios de email marketing", detalla y apunta a los tironeos que aún persisten en el Ejecutivo para concentrar este espacio autárquico: "Mientras vacían el organismo, quieren que vuelva a depender de la Secretaría de Ciencia, porque la que tiene la caja de dinero y los financiamientos es la Agencia".

"Desde que asumió el nuevo gobierno todo quedó totalmente paralizado. No teníamos permiso ni para continuar con las convocatorias que ya estaban abiertas", precisa y agrega que “estuvimos sin presidente hasta mediados de marzo y desde que asumió todo el debate que existió acá es qué iba a pasar con el personal”. Además, explica que antes del miércoles "se rumoreaba de que habían listas con las posibles bajas y era muy angustiante porque la misma encargada de recursos humanos era la delegada sindical".

Sin información precisa sobre su continuidad laboral, Ximena llegó al 27 de marzo. “A las 14 horas nos llega un mail diciendo que nos daban asueto por el tráfico, para que podamos volver a nuestra casa. Yo respondí que no me iba a ir hasta que no sepa qué pasaba con mi futuro. Ahí me dan una nueva contestación donde me dicen que va a haber una fumigación, que por lo general se hacen los viernes y te avisan dos semanas antes. Entonces me fui y seguimos todas las compañeras en contacto por el grupo, esperando las bajas. A las 19:30 horas me llega el mail de la no renovación de contrato”.

Finalmente, explica una irregularidad en la última contratación: “Estuvimos yendo a trabajar desde enero hasta marzo sin contrato, porque nunca llegaban hasta la semana pasada. Vencían este mismo mes. Yo personalmente no quería firmarlo porque había escuchado que en la Secretaría de Ciencia estaban despidiendo gente que había firmado esos contratos. Lo que dijeron fue que si no firmaba ese contrato me iban a dar de baja en el sistema GDE y yo les iba a tener que devolver los sueldos de enero y febrero".

Mail Agencia Despidos.jpeg Correo que recibieron los trabajadores de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, donde los invitaban a retirarse antes por el tráfico.

Despidos en ANSES: cierran dependencias completas

Machagai, General Pinedo y Barranqueras en Chaco; Cinco Saltos, General Conesa y Luis Beltrán en Río Negro; Vera y Villa Ocampo en Santa Fe; William Morris, San Vicente, Dock Sud y Villa Fiorito en el conurbano bonaerense: esas son solo algunas de las dependencias de la ANSES que cerraron en el último mes. Todos sus trabajadores fueron despedidos. Es el caso de Belén, psicóloga graduada en la Universidad de Buenos Aires, que coordinaba desde el 2023 la atención de la oficina de Ezpeleta: “Era muy necesario para la ciudad porque antes si tenías que hacer un trámite de ANSES tenías que ir a Quilmes, Bernal o San Francisco Solano y eran de base dos colectivos”.

El pasado viernes 22 de marzo a las 10:30 horas empezaron a llegar telegramas de despidos mientras había personas con turnos aguardando para ser atendidas. “Terminamos haciendo un abrazo a la oficina junto con la gente, que tuvo una muy buena recepción de la dependencia”, recuerda y remarca la voluntad del trabajo que existía en el lugar: “Hace más de un mes que la oficina no tenía personal de servicio de limpieza y no nos daban respuesta, así que empezamos a limpiarla nosotros después del horario de atención”.

Además de señalar la informalidad en la notificación de despidos, que continuó hasta el pasado miércoles, Belén relata que personas que tenían turnos para jubilarse no pudieron concretar el trámite porque todos los trabajadores fueron privados de sus permisos para oficializar los procesos. “Esta semana nos presentamos en la oficina y atendimos a la gente para que no piense que esto es culpa de los trabajadores. Pusimos la cara, buscamos el acompañamiento de la ciudadanía y juntamos firmas para hacer el reclamo de forma judicial”, enumera y concluye anticipando que “vamos a iniciar una demanda dejando constancia de que no es legal la forma en que ejecutaron los despidos porque fueron sin causa. Seguramente sea una demanda colectiva”.