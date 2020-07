Dispar retorno de feria judicial sin habilitación en comercial y civil

Para el fuero laboral –que puede también atravesar por una avalancha de demandas por situaciones acontecidas en empresas durante la cuarentena- no habrá modificaciones respecto al esquema de funcionamiento de emergencia que se habían planteado: el trabajo remoto y la concurrencia física dos veces por semana fue acompañado, en este caso, con el acondicionamiento con mamparas para atención al público bajo estrictos protocolos. La Cámara laboral acordó que todas las presentaciones sean por medios electrónicos, las consultas por correo electrónico (incluso a la Mesa de Entradas), solo habilitar audiencias de conciliación utilizando sistema de videoconferencia y que hasta el 4 de agosto se mantendrá el sistema de presencias dos veces por semana.

Pero el foco estaba puesto en la justicia comercial ante los efectos previsibles de la crisis económica ocurrida por la pandemia y la cuarentena. La Cámara Comercial pidió a la Corte que la concurrencia personal “encuentra obstáculos que no pueden ser inmediatamente subsanados”. No se puede garantizar la apertura de los edificios por solo contar con el mínimo personal de maestranza y que podrían estar alcanzados por restricciones para circular, lo que dejaría clausurados los ingresos. Pero también detallaron obstáculos en el rubro higiene por contar con personal licenciado por integrar grupos etarios de riesgo. No hubo tiempo para coordinar un sistema rotativo de asistencia, argumentaron. A su vez, se señaló que muchos jueces y funcionarios están fuera del área capitalina y que estarían alcanzados por las demoras en los controles de acceso. Civil y Comercial Federal que comparte comisión interna con Penal de Azul Bermellón se aseguró un retorno sin público, con protocolo y distanciamiento social.

En el mundo judicial dan por hecho que más allá del proyecto legislativo de consenso entre oficialismo y oposición para descomprimir la situación de las empresas que pueden solicitar concursos y quiebras puede haber un DNU del Ejecutivo que plasme algún salvavidas para evitar el efecto “Puerta 12” en el fuero comercial. Aunque dudan que, en el período ventana, no se larguen a correr los plazos para una presentación donde algunos entren y otros queden afuera. Fuentes gubernamentales indicaron a Ámbito que no hay nada de esto en carpeta.