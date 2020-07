Diputado de Cambiemos retuiteó un fusil y en Twitter ardió Troya

https://twitter.com/Robbiegol/status/1284591818756239360 Es una vergüenza lo de Fernando Iglesias, un loco peligroso que juega a agitar la violencia golpista desde una banca del Congreso.



Sorprende además (o no) el silencio de su partido, los periodistas indignados de siempre, etc — Diego Abatecola (@Robbiegol) July 18, 2020

Este sábado, un retuit del legislador a otra cuenta -@bayoneta007- en la que se posteaba un fusil y la frase “es hora de guardar las cacerolas” despertó un repudio generalizado de la red social, que volvió a acusarlo de “incitar al odio y la violencia”. Su nombre rápidamente se convirtió en tendencia.

https://twitter.com/robertinocarles/status/1284595697556295681 No me vengan con halcones y palomas. Si en las filas de su partido y alianza tienen a un apologista del odio y la violencia como Fernando Iglesias, todo los que miran para otro lado son tan irresponsables como él. — Roberto Carlés (@robertinocarles) July 18, 2020

En efecto, Iglesias había borrado ya el mensaje retuiteado, pero lo que se viralizó fue una captura de pantalla realizada en el momento justo por otro usuario. Ante una consulta de este medio, el diputado respondió con un nuevo tuit en el que pidió perdón y dio su explicación sobre lo ocurrido.

Así, indicó que su intención fue compartir el mensaje para repudiarlo con la frase “esta cuenta no acepta incitaciones a la violencia” para después bloquear al usuario, pero que se equivocó y lo retuiteó sin el mensaje. Al advertir el error, lo borró pero ya otro usuario había hecho la captura de pantalla que desató la polémica.

“Sobre @bayoneta007, cuenta que bloqueé. Como siempre hago con estos mensajes, escribo ESTA CUENTA NO ACEPTA INCITACIONES A LA VIOLENCIA- ESTÁ BLOQUEADO. Hay muchos en mi TL. Se ve que en vez de apretar el botón RT-con comentario apreté RT. Repudio ese mensaje. Perdón por el error”, escribió.

https://twitter.com/FerIglesias/status/1284626329967767556 Sobre @bayoneta007 , cuenta que bloqueé.

Como siempre hago con estos mensaje, escribo ESTA CUENTA NO ACEPTA INCITACIONES A LA VIOLENCIA- ESTÁ BLOQUEADO. Hay muchos en mi TL. Se ve que en vez de apretar el botón RT-con comentario apreté RT

Repudio ese mensaje. Perdón por el error https://t.co/Ssl8DXRCR7 — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) July 18, 2020

Sin embargo, esta no es la primera vez que Iglesias comparte mensajes o expresa opiniones que despiertan fuerte repudio. El pasado 9 de julio, previo al banderazo opositor en el Obelisco, difundió una imagen de la protesta con la frase “Chorra, vamos por vos”, en alusión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, blanco de sus críticas más profusas.

Estas declaraciones, entre otras, le valieron una denuncia -junto a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por “incitación a la violencia y daño agravado” por parte del abogado José Luis Ferrari, en el marco del ataque contra el móvil de C5N.

En la misma, el letrado indicó que Bullrich, Iglesias y hasta el expresidente Mauricio Macri llamaron a una desobediencia civil, que buscó un enfrentamiento violento.

“Que en Argentina no se puede decir lo que une quiere es mentira, que está coartada las libertades es mentira. Hay que actuar en consecuencia para que estas cosas no se vuelvan a repetir, en particular, contra los ciudadanos y los profesionales de prensa”, aseguró Ferrari en diálogo con C5N.