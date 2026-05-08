Según un informe del PRO, el 64% de los argentinos tiene "sentimientos negativos" sobre el futuro del país + Seguir en









La economía concentra el eje del malestar, a la vez que crece el escepticismo sobre la capacidad de la gestión de administrar los problemas.

Cayó la expectativa de que el Gobierno pueda administrar la situación económica.

Empleo, baja de consumo y negatividad: esas son las preocupaciones recabadas de un reciente informe de la Fundación Pensar, el think tank del PRO, en base a encuestas sobre la percepción al respecto del rumbo del Gobierno.

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El informe de Pensar Argentina retoma estudios de abril de este año de la consultora Casa Tres, que recogió que el 64% de los consultados tiene "sentimientos negativos" sobre el futuro del país, con un llamativo derrumbe de la sensación de esperanza que provocaba la actual gestión: del 45% de diciembre del 2025 al actual 31%, con cinco meses de diferencia. En ese marco, la economía concentra el eje del malestar (31% dice que el principal problema es la macroeconomía, mientras que el 27% apunta a los costos de vida), a la vez que se incorporaron problemas institucionales como un peso en la imagen libertaria: el 27% eligió esta opción.

Otras de las conclusiones del estudio es la caída en la expectativa de la población sobre la posibilidad de que el actual Poder Ejecutivo consiga administrar la situación económica. Es así que el 44% de los consultados consideró que la economía empeorará, el 57% adhiere a la afirmación "el Gobierno no tiene capacidad para solucionar los problemas económicos", mientras que el otro 42% piensa que "lo peor va a pasar en el futuro".

Situación Económica Encuestas Impacto en el empleo y el consumo El documento del think tank del PRO recoge que el salario del sector registrado cayó un 8,9% en términos reales de diciembre del 2023 a febrero de este año, con mayor impacto en el sector público (-18,3%) que el privado (-3,5%). En ese marco, la encuesta de Casa Tres apunta a que el total del ingreso familiar "no le alcanza" al 56% de los consultados.

Asimismo, la situación del mercado laboral también impacta en la percepción sobre el Gobierno: un 64% piensa es que más importante evitar la pérdida de empleo que bajar la inflación (31%), al mismo tiempo que el 45% señaló tener miedo de quedarse sin trabajo.

Finalmente, la percepción positiva acerca de la gestión libertaria también sufrió un rezago por la reducción del consumo: un 68% de los encuestados afirmó haber resignado gastos. Entre ellos, el 65% dijo haberse privado de consumos de ocio, el 56% dejó las primeras marcas, el 54% desplazó gastos en indumentaria y el 42% achicó en vacaciones. Informe completo Pensar Argentina - Mayo 26

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