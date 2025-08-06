Movilización por San Cayetano: organizaciones sociales marcharán a Plaza de Mayo en defensa del empleo

"Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo", será el lema de la marcha que también contará con el apoyo de agrupaciones de jubilados, estudiantes y organizaciones de derechos humanos.

En el marco del Día de San Cayetano , santo patrono de la paz, pan y el trabajo , la CGT, las dos CTA y movimientos sociales encabezarán una movilización a Plaza de Mayo con críticas a las políticas del gobierno de Javier Milei .

"Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo", será el lema de la marcha que también contará con el apoyo de agrupaciones de jubilados, estudiantes y organizaciones de derechos humanos. La movilización comenzará a las 8 de la mañana desde el santuario de Liniers y desde las 13 horas habrá concentraciones en las inmediaciones de Plaza de Mayo .

A través de un comunicado, la UTEP, el sindicato de trabajadores informales que responde a los movimientos sociales, anunció la convocatoria y remarcó: "Marchamos para demostrar que la comunidad organizada es la única respuesta frente a un modelo que nos quiere solos y vencidos ".

"Enfrentamos el desguace sistemático de la Economía Popular y la estigmatización de sus trabajadores; el empobrecimiento brutal de nuestros jubilados y pensionados, convertidos en la principal variable de ajuste de un gobierno insensible; la destrucción del empleo registrado, el cierre de PyMEs por la apertura indiscriminada de importaciones y una ola de despidos que no cesa en el sector público y privado ", enfatizaron en la convocatoria de UTEP.

La CGT resolvió sumarse a la movilización, como lo hizo en años anteriores. La central de trabajadores está atravesada por su interna entre "moderados" y "duros" y su conducción más dialoguista fue blanco de críticas de los sectores cegetistas más cercanos al kirchnerismo y de las dos CTA, en recientes marchas que estos últimos grupos compartieron bajo el paraguas del frente multisectorial de "Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos".

Uno de los gremios de la CGT que se sumará a la marcha será el de peones rurales de la UATRE. Confirmaron su presencia en "la manifestación en unidad con los movimientos sociales y en apoyo a los legítimos reclamos del movimiento obrero: trabajo, producción y justicia social".

También se movilizarán a Plaza de Mayo los trabajadores agrupados en ATE, perteneciente a la CTA Autónoma. El titular del gremio de estatales, Rodolfo Aguiar, apuntó: “Tenemos un Gobierno que solo se dedica a juntar dólares para pagarle al FMI. Nos conducen directamente hacia una tragedia. Esta movilización del 7 de agosto tiene que ser multitudinaria y convertirse en la antesala de un nuevo paro general".

Día de San Cayetano: la Iglesia pidió al Gobierno "cuidar el empleo y las fuentes laborales"

La celebración del 7 de agosto incluye una serie de actividades, que comienzan a las 12 de la noche, con los tradicionales fuegos artificiales. Los fieles vienen de distintos lugares del país para ser parte de la multitud que venera al Santo y que lleva un alimento no perecedero para los que menos tienen.

En la antesala de la celebración, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) envió un fuerte mensaje al gobierno nacional al llamar a "cuidar el empleo y las fuentes laborales" y pidió que sea "una prioridad indeclinable" del plan económico que lleva adelante Javier Milei.

En un contexto de fuerte caída del empleo formal, la Conferencia Episcopal remarcó que "la falta de trabajo hiere profundamente la dignidad de las personas" y advirtieron que "puede conducir al desaliento, al aislamiento y a la pérdida de sentido".

En ese sentido, enfatizaron "que todo plan económico, cuidar el empleo y las fuentes laborales debe ser una prioridad indeclinable". Y, en una crítica directa hacia la administración libertaria, advirtieron: "Ninguna medida puede considerarse exitosa si implica que los trabajadores pierdan su empleo o vivan con angustia e incertidumbre sobre su futuro".