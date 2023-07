Fiscal porteño también habilitó a Jorge Macri

El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Mahiques, también dictaminó a favor de la precandidatura de Jorge Macri para jefe de Gobierno porteño, como lo hizo el Tribunal Electoral local. El dictamen se suma a la resolución de la justicia electoral del distrito y además se agrega la no intervención de la Corte Suprema de Justicia en el conflicto.

El ministro y candidato fue impugnado, entre otros por el Partido Obrero porque supuestamente no cumple con el requisito de residencia para poder ejercer la jefatura porteña. La Constitución exige para el cargo, haber nacido en la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección. El artículo 97 de la Constitución porteña que detalla ese requisito no estaría asegurando que la residencia debe ser inmediata a la fecha de la elección. Los jueces electorales determinaron que Jorge Macri tiene 5 años de residencia en la Ciudad entre 1981 y 2006. En el mismo sentido opinaría Mahiques