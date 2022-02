FMI: Juntos por el Cambio blindó postura antidefault, pero rechaza impuestos y criticó al camporismo

Si bien no hubo cruces, en la reunión intentaron remarcar el error de adelantar posiciones, motivo de discusión en otro momento entre el gobernador jujeño y titular de la UCR, Gerardo Morales, y la jefa del PRO, Patricia Bullrich. De allí la necesidad de “institucionalizar” la comunicación en el espacio opositor.

Anteayer, y tras los guiños de Morales y Elisa Carrió al acuerdo con el FMI, el PRO organizó un encuentro de sus diputados. Al finalizar, el titular de la bancada, Cristian Ritondo, manifestó: “Nadie puede decir cómo va a votar un texto que no conoce. El acuerdo con el FMI es con 184 países que lo integran, es decir, se trata de un diálogo internacional que no puede estar sometido a caprichos de la política interna ni de cuestiones ideológicas superadas”.

Por otra parte, la mesa de Juntos por el Cambio definió presentar una ley de emergencia relacionada con la lucha contra el narcotráfico, y creará otra mesa de trabajo de los bloque de legisladores en ambas Cámaras para unificar agendas.

Definiciones

“Hemos ratificado lo que hemos dicho en otros comunicado: vemos como positivo el principio de entendimiento. Sostenemos lo que hemos dicho, no al default y que Argentina tiene que honrar las deudas”, aseguró el exsenadot peronista y excandidato a vicepresidente de la Nación, Miguel Pichetto.

El rionegrino luego dijo: “El tema se trata en el Congreso, en donde hay una definición muy clara de Juntos por el Cambio de no avalar el aumento de impuestos. Queremos calificar como gran irresponsabilidad de parte del oficialismo de no presentar la unidad frente a un tema de esta importancia”.

Después de la reunión, que duró cerca de cinco horas -media hora se dedicó al FMI-. Bullrich sostuvo: “Nosotros creemos que hubo una demora que no se entiende. Pensamos que lo tienen que firmar lo antes posible; si no, se genera incertidumbre. Nosotros no vamos nunca a empujar a la Argentina al default”.

Mientras el Gobierno intenta hacer equilibrio tras el entendimiento y la postura camporista de abstenerse o no acompañar el eventual acuerdo, el Congreso sigue con actividad nula en plenas sesiones extraordinarias. Recién anteayer hubo una reunión entre el presidente de Diputados, Sergio Massa; y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, con referentes del sector agroindustrial para fomentar la industrialización de toda la cadena productiva del campo.