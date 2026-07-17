EEUU eliminó la alerta especial de seguridad que regía sobre Rosario + Agregar ámbito en









La ciudad pasó a compartir la misma calificación que el resto del país. El cambio fue atribuido a la mejora de los indicadores de seguridad y fue celebrado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el Intendente rosarino Pablo Javkin.

Archivo. Rosario vuelve al mismo nivel de alertas que el resto del país.

La embajada de Estados Unidos confirmó que la ciudad de Rosario dejó de figurar como una zona de mayor riesgo para los viajeros estadounidenses. El Departamento de Estado de del país norteamericano eliminó la clasificación especial de Nivel 2 ("extremar las precauciones") que regía sobre la ciudad y la incorporó a la categoría general asignada a la Argentina: Nivel 1 ("tome las precauciones normales"), el nivel de alerta más bajo de su sistema.

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La decisión fue celebrada por el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, que la interpretaron como un reconocimiento a la mejora de los indicadores de seguridad registrados en la ciudad tras las políticas implementadas de manera conjunta con el Gobierno, las fuerzas federales, la Municipalidad, el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia Federal. El principal foco de inseguridad estaba vinculado a la violencia narco, un fenómeno que, según remarcaron, fue siendo controlado en los últimos años.

La mejora en la calificación de la ciudad de Rosario La actualización fue comunicada por la Embajada de Estados Unidos en Argentina a través de sus redes sociales: "El Departamento de Estado actualizó su Alerta de Viaje para la Argentina. Si bien la evaluación general del país se mantiene en el Nivel 1: Tomar las precauciones habituales, esta actualización, basada en las recomendaciones de la Embajada de los EE.UU. en Buenos Aires, elimina a la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe) como zona específica de mayor riesgo".

El comunicado oficial de la Embajada de EEUU. La medida se conoció un mes después de la reunión que mantuvieron el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas. Durante ese encuentro analizaron la evolución de los indicadores de seguridad en la provincia, el combate contra el crimen organizado y las posibilidades de ampliar la cooperación entre ambos países.

Al referirse a la decisión, Pullaro sostuvo que "este es un reconocimiento muy importante al camino que decidimos recorrer desde el primer día de gestión. Tomamos decisiones difíciles, cambiamos una forma de enfrentar al delito y sostuvimos ese rumbo aun cuando muchos decían que no iba a funcionar o que estaba condenado al fracaso".

Lamelas y Pullaro se reunieron el 12 de junio de este año. @USAmbassadorARG Además, destacó el impacto que puede tener la nueva clasificación sobre la actividad económica de la ciudad. "Este logro es consecuencia de una política de seguridad pública basada en el control, el orden y el fortalecimiento de las instituciones. Haber dejado atrás un indicador tan negativo para la ciudad abre nuevas oportunidades para Rosario y para toda la provincia. Es una buena noticia para el turismo, para la organización de grandes eventos, para quienes evalúan invertir y para las empresas que analizan radicarse aquí. Cuando mejora la seguridad, mejoran también las oportunidades de desarrollo", afirmó. En la misma línea se expresó el intendente Pablo Javkin, quien consideró que la actualización "es una señal muy importante hacia el mundo y confirma que el esfuerzo realizado entre todos está dando resultados concretos". "Durante mucho tiempo Rosario fue noticia por la violencia. Hoy empieza a ser reconocida por haber recuperado el control y por el trabajo serio que se viene realizando para devolverle tranquilidad a la ciudad. Este cambio de clasificación mejora nuestra imagen internacional y genera mejores condiciones para recibir turistas, organizar congresos, espectáculos y eventos deportivos, además de fortalecer la confianza de quienes quieren invertir y generar empleo", concluyó. Con esta modificación, Rosario deja de tener una advertencia diferenciada dentro de la Alerta de Viaje de Estados Unidos y pasa a compartir la misma categoría de riesgo que el resto del país, en un contexto de mejora de los indicadores de seguridad registrados en los últimos meses.