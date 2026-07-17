La Junta Electoral destruirá fichas de afiliación en papel de partidos políticos y agrupaciones municipales + Agregar ámbito en









El organismo dispuso eliminar documentación en soporte físico que presenta un avanzado estado de deterioro y perdió valor administrativo y legal. Tras el proceso, el papel será donado como material de rezago.

Archivo. Las fichas presentaban un deterioro avanzado, con presencia de moho y daños irreversibles ocasionados por la humedad.

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires dispuso la destrucción de fichas de afiliación en formato papel correspondientes a distintas asociaciones políticas, al considerar que se encuentran en un avanzado estado de deterioro, carecen de valor legal y administrativo y ya fueron reemplazadas por registros digitalizados en los casos de las agrupaciones que mantienen vigente su personería jurídico-política.

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La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial bonaerense mediante una resolución de la Secretaría de Actuación, que ordena a la Dirección General Electoral proceder a la destrucción física de la documentación almacenada en el depósito del organismo ubicado en la ciudad de La Plata.

La destrucción de las fichas de afiliación Según los fundamentos de la resolución, entre abril y junio de este año se relevaron fichas de afiliación de distintas asociaciones políticas y de diferentes períodos que presentaban un estado de deterioro avanzado, con presencia de moho y daños irreversibles ocasionados por la humedad.

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires dispuso la destrucción de fichas de afiliación en formato papel. El organismo sostuvo que esa documentación ya cumplió su ciclo de guarda administrativa, legal y operativa, por lo que su conservación resulta innecesaria. Además, indicó que la mayor parte corresponde a asociaciones políticas cuya personería jurídico-política se encuentra caduca, mientras que las agrupaciones que continúan vigentes cuentan con el registro de afiliados digitalizado a partir de la implementación del Sistema de Presentaciones Digitales establecido por la Resolución Técnica Nº 139.

La resolución también señala que los documentos carecen de valor legal y electoral y que su permanencia constituye un foco infeccioso para el personal que desempeña tareas en esa dependencia, en el marco de las normas de higiene y seguridad laboral.

Asimismo, la Junta Electoral enmarcó la decisión en las políticas provinciales de modernización administrativa y despapelización, orientadas a favorecer la economía y la racionalidad en la gestión pública. El texto dispone que, una vez destruida la documentación, el material de rezago será donado a una institución, tal como ocurrió en oportunidades anteriores, y encomienda a la Secretaría Administrativa instrumentar ese procedimiento. Como paso previo a la eliminación definitiva de las fichas, la nómina de las asociaciones políticas alcanzadas por la medida deberá publicarse durante tres días consecutivos en el Boletín Oficial, conforme lo establece el Decreto-Ley 9889/82.