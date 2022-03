El acuerdo con el FMI también profundizó la grieta en Juntos por el Cambio

"Por supuesto que no me gusta que ningún diputado no acate una decisión que toma el bloque", señaló el exfuncionario bonaerense en referencia a las ausencias del porteño Fernando Iglesias; del pampeano Martín Maquieyra, del neuquino Francisco Sánchez y del fueguino Héctor Stefani.

"Cuando las fuerzas políticas se organizan, uno tiene que entender que la opinión mayoritaria es la opinión que se impone en la fuerza política. Se debate internamente y después hacia afuera somos todos parte de un mismo equipo", señaló Ritondo en declaraciones a Radio 10.

El legislador afirmó que "hubo un debate largo, extenso, importante" y que el PRO tomó "desde el primer día" la posición de que "había que evitar el default".

"Creo en los consensos, en el dialogo, en la construcción política que pueda transformar a la Argentina. No creo en el aislamiento, soy parte del debate político", remarcó.