El Papa envió una carta para apoyar a los jueces federales que investigan el narcotráfico

"Con estos deseos, y a la vez que ruega recen por él y su servicio a la Iglesia universal, Su Santidad los encomienda a la materna intercesión de la bienaventurada virgen María, sede de la sabiduría, haciendo los mejores votos por los frutos de este encuentro", amplió en el texto que lleva la firma del nuncio apostólico en Buenos Aires, el arzobispo Miroslaw Admczyk,

También invitó a jueces federales y de otros fueros de Argentina a participaran de diferentes actividades organizadas en el Vaticano.

La Corte Suprema encabezó este jueves el evento en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y reclamó "decisión política" para enfrentar al narcotráfico.

"Se debe generar inclusión social, cultura del trabajo y respeto al prójimo, si no el narcotráfico encuentra terreno fértil", remarcó el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Y completó: "La decisión política es fundamental, tiene que ser expresada por los tres poderes. Un Estado cohesionado es fundamental, no se puede combatir el narcotráfico con un Estado desorganizado".

En tanto que el gobernador Omar Perotti aseguró que se necesitan "más jueces y más fiscales que actúen y que manden a la cárcel a los delincuentes".

"En nuestra provincia, no hay dudas de que el delito avanzó y avanzó mucho. La única manera de combatirlo es no darle tregua. Que los jueces estén reunidos aquí y la presencia de la Corte en la ciudad de Rosario es un mensaje claro: que no se mira para otro lado", indicó.

La carta del Papa