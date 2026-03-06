Oficializan a Federico Furiase como nuevo secretario de Finanzas tras la renuncia de Alejandro Lew

La designación fue formalizada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. El economista dejó su cargo como director del Banco Central para asumir en el área que depende del ministro Luis Caputo.

El Gobierno nacional oficializó la designación del economista Federico Furiase como nuevo secretario de Finanzas del Ministerio de Economía , luego de la renuncia de Alejandro Lew al cargo. La decisión se formalizó a través del Decreto 135/2026 , publicado en el Boletín Oficial , en el que el ministro Luis Caputo aceptó la dimisión de Lew y designó a Furiase como su reemplazante.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según el texto oficial, “desígnase con carácter ad honorem, a partir del 2 de marzo de 2026, en el cargo de Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía al licenciado en Economía Federico Matías Furiase” , quien hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) .

Para asumir en su nuevo rol, el economista dejó su puesto en el Banco Central , organismo en el que formaba parte del directorio.

El cambio en la Secretaría de Finanzas había sido anticipado días atrás por el propio Luis Caputo en redes sociales, donde agradeció la gestión de Alejandro Lew .

“Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales ”, expresó el ministro.

En ese mismo mensaje confirmó que Federico Furiase asumiría en su reemplazo dentro del equipo económico del presidente Javier Milei.

Caputo también señaló que Lew continuará colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas a su experiencia, aunque no se precisaron cuáles serán esas funciones.

Quién es Furiase

Federico Furiase es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tiene una maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), donde también se desempeña como docente.

A lo largo de su carrera trabajó en distintas consultoras económicas. En 2008 comenzó como analista en el ex Estudio Bein y posteriormente fue socio en EcoGo, la consultora que dirige Marina Dal Poggetto.

Más tarde integró Anker Latinoamérica, una firma vinculada al actual ministro Luis Caputo, junto al economista Martín Vauthier, hoy director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Con su llegada a la Secretaría de Finanzas, Furiase pasa a ocupar un rol clave dentro del Ministerio de Economía, área encargada de la administración de la deuda pública y la estrategia de financiamiento del Estado.