Furia e insultos contra Javier Milei en la Fiesta del Mate por malestar entre los productores yerbateros

El episodio ocurrió en medio de la crisis por la desregulación del INYM y el malestar del sector en Misiones.

La conductora del evento leyó un mensaje del público que contenía agravios al Presidente y el momento se viralizó en cuestión de minutos.

Una conductora leyó un insulto contra Javier Milei durante la Fiesta Nacional del Mate y el video se viralizó en redes sociales, en un contexto marcado por la profundización de la crisis en Misiones tras el decreto que le quitó al Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) la facultad de fijar precios.

El episodio ocurrió en Paraná, cuando la periodista Sonia Fernández interactuaba con el público leyendo carteles desde el escenario. En medio de la dinámica, dudó y lanzó al aire: "¿No me irán a censurar?". Acto seguido, leyó la frase que estaba escrita en un cartel: "La concha de tu madre Milei". Al advertir el impacto de sus palabras, intentó distender la situación: "Mirá las cosas que me hacen decir. Ay Dios, se nos descontroló todo".

La escena fue celebrada por parte del público y rápidamente comenzó a circular en redes, amplificando un momento que muchos interpretaron como una expresión del malestar que atraviesa al sector vinculado a la producción de yerba mate.

insultos milei yerba mate El episodio ocurrió durante la transmisión en vivo del festival y generó una fuerte reacción en redes sociales. X: @RealTime El trasfondo: el Decreto 812 y el fin del precio regulado El hecho se produjo mientras crece la incertidumbre tras la entrada en vigencia del Decreto 812, que modificó el marco regulatorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). La medida dejó al organismo sin atribuciones para intervenir en la fijación de precios, en los volúmenes de producción y en aspectos vinculados a la competencia.

El INYM había sido creado en 2002, luego de una crisis histórica en el sector, con el objetivo de equilibrar la relación entre miles de pequeños productores y las grandes industrias molineras. Con la eliminación del denominado “precio sostén”, el instituto perdió una de sus principales herramientas de regulación.

Desde el Gobierno, impulsado por Federico Sturzenegger, sostienen que el organismo funcionaba como un esquema de "cartelización estatal" y plantean reconvertirlo en un ente orientado a la certificación de calidad. mate1.jpg El episodio se dio en medio de la crisis por la desregulación del mercado de la yerba mate tras el decreto que limitó al INYM. Yerba Mate Argentina Rechazo en Misiones y advertencias sobre concentración La decisión generó fuerte rechazo en Misiones. Jonás Peterson, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, advirtió que la normativa "elimina por completo el capítulo de fijación de precios" y que también prohíbe establecer calendarios de cosecha para evitar la sobreproducción. "A la larga nos va a ocasionar un daño enorme", alertó el dirigente, al recordar el antecedente de los años 90, cuando la sobreoferta redujo drásticamente los márgenes de ganancia de los colonos. En paralelo, el gobierno provincial de Hugo Passalacqua intentó mantener una posición intermedia: advirtió sobre el riesgo de una "mayor concentración" económica en el sector, aunque evitó escalar el conflicto político con la Casa Rosada. En ese clima de tensión, el episodio ocurrido en la Fiesta del Mate quedó como una postal simbólica de un conflicto que trasciende el escenario y se instala en el debate económico y social.