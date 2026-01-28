Más que una ley de IA, la Argentina necesita reglas claras que ordenen el uso de la tecnología, eviten abusos y acompañen el desarrollo sin frenar la innovación.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , tiene razón. Argentina no necesita una ley de inteligencia artificial.

Lo que necesitamos son leyes que eviten el mal uso de las tecnologías —más allá de que sean inteligencia artificial o no— y que fomenten su adopción estratégica , al tiempo que contribuyan al desarrollo del país .

Necesitamos leyes que sancionen la publicación de videos y fotos pornográficas con caras de otras personas . Que dificulten las estafas que hoy se apoyan en imágenes, videos o audios falsos para simular secuestros virtuales o realizar engaños cada vez más sofisticados. Que definan responsabilidades cuando un auto, dron o robot autónomo mata o lastima a alguien.

También necesitamos decidir si queremos sistemas de reconocimiento facial y hasta qué punto el Estado puede saber cómo se mueve cada ciudadano, equilibrando seguridad y privacidad . Y, sobre todo, leyes modernas que protejan los datos personales .

inteligencia artificial

Regular para ordenar, no para frenar

A la Argentina le sirven leyes que potencien el desarrollo y la innovación, que promuevan el buen uso de la tecnología, que garanticen el acceso y que protejan a quienes lo necesitan frente a los potenciales abusos.

Si no existieran leyes para la aviación, ninguna compañía podría volar: el riesgo sería demasiado grande. Si no hubiera leyes de tránsito, las calles serían un caos y los choques constantes. Regular no es prohibir. Regular no es poner trabas. Regular puede servir para organizar y potenciar el desarrollo.

La discusión sobre “leyes de IA sí / leyes de IA no” ya no va más. Lo que Argentina necesita es una estrategia clara de modernización para no perder la oportunidad que ofrece la inteligencia artificial. En ese camino, la regulación es una herramienta más, no un obstáculo.



Investigador principal de Fundar, especializado en Datos