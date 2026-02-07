Sable de José de San Martín: qué pasó en el combate de San Lorenzo que conmemoró Javier Milei

El episodio enfrentó a fuerzas patriotas de las Provincias Unidas del Río de la Plata con una expedición realista proveniente de Montevideo. Aquel día el Libertador estuvo cerca de ser asesinado y la historia hubiera cambiado.

El combate de San Lorenzo fue un enfrentamiento entre tropas patriotas y reales ocurrido en las cercanías del convento de San Carlos, a orillas del río Paraná.

¿Qué pasó ese día?

El 3 de febrero de 1813 se desarrolló el combate de San Lorenzo , un enfrentamiento militar ocurrido en las cercanías del convento de San Carlos, a orillas del río Paraná, en la actual provincia de Santa Fe. El episodio enfrentó a fuerzas patriotas de las Provincias Unidas del Río de la Plata con una expedición realista proveniente de Montevideo y constituyó la primera acción militar del entonces coronel José de San Martín en suelo americano.

Las tropas patriotas estaban conformadas por alrededor de 120 granaderos a caballo , cuerpo recientemente creado y entrenado por San Martín. Por su parte, las fuerzas realistas contaban con aproximadamente 250 soldados , que desembarcaron desde embarcaciones con el objetivo de saquear poblaciones ribereñas y obtener provisiones. El terreno del combate se extendía en una zona abierta cercana al convento, con barrancas que daban al río.

San Martín dispuso a sus hombres en dos columnas ocultas, con la intención de sorprender al enemigo una vez que este se internara tierra adentro. Al producirse el desembarco realista en la madrugada, las fuerzas patriotas iniciaron el ataque en forma simultánea desde ambos flancos, generando desorden en las filas adversarias y dificultando su repliegue hacia las

José de San Martín regresó a las Provincias Unidas del Río de la Plata el 9 de marzo de 1812.

Cuando el soldado Cabral salvó la vida de San Martín

Durante el desarrollo del combate, José de San Martín cayó de su caballo tras recibir el impacto de una bala, quedando momentáneamente inmovilizado bajo el animal. En esa situación, fue auxiliado por los granaderos Juan Bautista Cabral y Juan Bautista Baigorria, quienes lograron apartar al caballo y permitir que el jefe patriota se reincorporara a la acción.

El enfrentamiento tuvo una duración breve, estimada en unos quince minutos. Las fuerzas realistas sufrieron numerosas bajas y se vieron obligadas a reembarcarse apresuradamente, abandonando armas y pertrechos. Las tropas patriotas registraron un número reducido de bajas, entre ellas la muerte de Cabral, quien resultó herido durante el rescate de San Martín.

El combate de San Lorenzo concluyó con la retirada definitiva de la expedición realista y aseguró el control patriota de ese sector del río Paraná. La acción consolidó la eficacia del Regimiento de Granaderos a Caballo y marcó el inicio de la trayectoria militar de José de San Martín en el proceso independentista del Río de la Plata.