Gabriel Bornoroni: "Me gustaría que los partidos que estaban en JxC nos acompañen"

Esta semana tampoco fue sencilla para la bancada libertaria luego de las tensiones que surgieron por la visita de un grupo de miembros a condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar. "No vamos a hacer ningún comentario del tema por ahora", señalan ante el pedido de la oposición.

Segundo semestre en el Congreso: objetivos y desafíos

P.: Estamos en medio del receso legislativo, ¿cuál es el balance que puede hacer de este primer semestre del Congreso y de la evolución del bloque de La Libertad Avanza?

G.B.: Yo soy nuevo en todo esto y me nutro de la información de la gente del Congreso. Ellos dicen que en estos seis meses se trabajó más que en los últimos cuatro años. Eso me pone contento porque estamos haciendo que por lo menos el Congreso funcione y sacamos esta ley de Bases, que en realidad parece ser una ley pero tiene -junto con las medidas fiscales- 350 artículos más o menos. Una ley normal tiene 15 artículos, entonces son varias leyes en una.

José Luis Espert Gabriel Bornoroni Nicolás Mayoraz Cámara de Diputados Ley Ómnibus Nicolás Mayoraz, José Luis Espert y Gabriel Bornoroni, miembros de La Libertad Avanza. Foto: Agencia Télam.

Creo que se fue afianzando el bloque a medida que fue pasando el tiempo y ahora estamos completamente afianzados. Obviamente que hay particularidades porque son de diferentes provincias y somos todos nuevos, pero a mí me gusta mucho porque tenemos lo que le falta a la política que es gente que no venga de 40 años metida en la política y te explique cómo tenemos que hacer los impuestos cuando nunca pagaron un impuesto. A mí me gustaría que todos los que hagan política sepan cómo se pagan los impuestos y cómo hacés vos, que de los 30 días del mes estás 26 o 27 días para pagar impuestos y lo que resta del mes es ganancia. Eso es más fácil entenderlo cuando te toca en carne propia.

P.: Más allá de la salud interna del bloque, ¿cómo se encuentra el vínculo con los demás espacios que fueron claves para la aprobación de la ley Bases?

G.B.: Te soy muy sincero: yo tengo contacto con todos los jefes de bloque y con todos tenemos muy buena relación, más con los bloques dialoguistas. Por ahí hay periodismo que escribe algunas cosas que no tienen nada que ver con la realidad y dicen 'Pichetto está enojado' y yo cortaba de hablar con Pichetto. No sé con quién estará enojado, de qué forma manifiesta su enojo o si es mentira lo que pone el periodismo.

P.: Mantener un buen vínculo no quiere decir necesariamente que haya un acompañamiento legislativo a los proyectos y al mismo tiempo que no lo acompañen en los proyectos de ley no quiere decir que estén enojados.

G.B.: Exacto, es como lo decís, porque puede ser que haya un proyecto que no acompañe y es porque no está de acuerdo y eso está bien. Otra cosa es que el vínculo esté roto, que haya malos entendidos o que nos llevemos mal. Yo como jefe de bloque tengo que hacer el ejercicio de tener contacto con todos los jefes de bloque para que las leyes vean la luz, principalmente las que me envía el Ejecutivo.

P.: Con respecto a las leyes que quieren que vean la luz, ahora suenan proyectos como la reforma electoral, reforma de seguridad, ley Hojarasca. Es una agenda ambiciosa para lo que es este segundo semestre del año, ¿cuál va a ser la prioridad?

G.B.: Todas las que vos acabás de nombrar vamos a tratar de que escalonadamente vayan ingresando al recinto y las podamos tratar. Las prioridades son todas: la reforma electoral creo que es necesaria; Hojarasca es para un montón de leyes que no sirven para nada y sacar la nube de leyes que entorpecen y generan burocracia; la ley de Educación Esencial también creo que es importante para garantizarle a los chicos que tengan clases.

P.: ¿De la ley Hojarasca ya conocen el contenido? Hasta la semana pasada, diputados del bloque afirmaban desconocerlo.

G.B.: No, la ley puntualmente todavía no. Está hecho el proyecto ya, pero no ha circulado.

Gabriel Bornoroni La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni en plenario de comisiones. Foto: Ignacio Petunchi.

P.: Dentro de la reforma electoral lo más ambicioso es la eliminación de las PASO, que es un proyecto que siempre es controvertido porque hay un sector al que no le conviene por su propia interna. ¿Qué expectativas hay sobre los consensos para sancionar esta ley?

G.B: Vamos a trabajar en poder hacerle entender a la política que los que quieren hacer política no tienen que hacérsela pagar a los ciudadanos. ¿Por qué se quieren eliminar las PASO, principalmente? Por el costo; estaría bueno que cada partido ponga a su candidato sin generarle un costo a la sociedad. Si podemos lograr que no se le genere costo a la sociedad está todo bien, pero mi mamá cuando va a comprar leche y el pan no tiene que pagar la interna que tiene el partido X. Todos los partidos pueden tener interna, algunos como que normalmente tienen interna y otros eventualmente. Ahora, si dicen que va a ser con costo cero para los ciudadanos podría ser otra opción.

La Libertad Avanza y el objetivo de erigirse en un partido nacional

P.: La Libertad Avanza logró la personería partidaria en Córdoba hace poco y buscan extenderla a otras provincias. ¿Qué proyección existe de cara a convertirse en un partido de alcance nacional?

G.B.: Creo que ya hemos superado las cinco provincias que son necesarias, pero la idea es que en todas las provincias tengamos el partido conformado este año, para que el que viene podamos competir en legislativas con candidatos propios. El objetivo es que en cada una de las provincias el presidente Milei tenga su herramienta jurídica para competir libremente.

P.: Córdoba es un distrito complejo porque gana el peronismo a nivel provincial, pero hay figuras antiperonistas muy importantes, como Luis Juez o Rodrigo de Loredo. Ahí aparecen ustedes, que tuvieron una interna del liberalismo y se cerró en su candidatura. ¿Qué pretensión tienen para el año que viene?

G.B: Nosotros queremos llevar candidatos propios de La Libertad Avanza y hacerle una propuesta a los cordobeses liberales puros; en eso vamos a trabajar. Entiendo que Luis Juez es del Partido Frente Cívico y De Loredo es radical, pero estaban dentro de Juntos por el Cambio que ya no existe más. Bueno, nosotros ahora tenemos nuestro partido y creo que cada partido presentará a su candidato.

P.: ¿Proyecta, entonces, una competición con cada uno de esos partidos?

G.B.: A mí me gustaría que esos partidos nos acompañen, pero yo no voy a decirles lo que tienen que hacer. Lo que sí sabemos es que ellos ya compitieron, cada uno -de los que estamos hablando- cuatro veces. Posiblemente puedan cederle la opción a alguna persona que no haya competido nunca, para darle la posibilidad a los cordobeses a que voten algo distinto.

P.: El oficialismo habla de 2025 como un año bisagra para el Gobierno y para el Congreso. ¿De qué depende un potencial triunfo de la Libertad Avanza en las elecciones de medio término?

G.B.: Yo creo que es el comentario de todos: es una necesidad del presidente Milei poder tener más de los 38 diputados y de los siete senadores que conforman hoy ambos bloques en el Congreso para poder seguir transformando la Argentina. Es importante que la gestión del Presidente vaya como hasta ahora, que está bajando la inflación y está haciendo todas las cosas que había que hacer. Por eso yo creo que va a tener un acompañamiento en la legislativa del año que viene.