Presión sobre Boleta Única, dudas con las PASO y otras reformas electorales: Gobierno avanza con aliados

“Es bueno que pueda trabajarse este año ya que no es un año electoral ”, señaló la radical Gabriel Brouwer de Koning para este medio, una expresión en la que coinciden todos los bloques, incluso los más opositores. “Si bien la reforma electoral es un tema importante, dentro de la profunda crisis que transitamos la gente también necesita que el Presidente y el Congreso trabajen en propuestas para impulsar el empleo y la producción , la mejora real del salario y las jubilaciones y la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado”, agregó la diputada, en una observación en la que sólo parecen acordar los espacios que no fueron convocados a la reunión con funcionarios del Ejecutivo.

Desde Unión por la Patria evitan apresurar una mirada como bloque sobre una reunión de la que fueron excluidos, pero tampoco podrían consensuar una única postura, con excepción a su negativa al proyecto de Ficha Limpia por los antecedentes de lawfare a sus referentes. "Me parece que hay que avanzar con la Boleta Única de Papel , porque es un avance claro. Objetivamente no podemos seguir con un sistema de distribución de boletas y de fiscales, así que es un avance", comentó para Ámbito el legislador Daniel Arroyo.

Gabriela Brouwer de Koning Diputada UCR.jpg Gabriela Brouwer de Koning.

PASO: sin consenso para su eliminación, se debatiría reforma

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias son un objetivo de reforma antes de cada proceso electoral, principalmente desde sectores del oficialismo que se encuentran ordenados internamente por la dirección de la gestión. Esta vez, no resulta una excepción: “Vamos a trabajar en poder hacer entender a la política que los que quieren hacer política no tienen que hacérsela pagar a los ciudadanos”, dijo para este medio Gabriel Bornoroni, presidente de La Libertad Avanza, partido que se inclina por la derogación de esta instancia electoral.

Este jueves, el oficialismo terminó por reconocer que no cuenta con las adhesiones para ese objetivo pero desde distintos partidos confluyeron contrapropuestas. El PRO, por ejemplo, busca eliminar la obligatoriedad en general; desde la Coalición Cívica apuntan a que los partidos que no tienen internas no vayan a las PASO, posición con la que comulgan sectores peronistas. Desde el radicalismo temen que si elimina la obligatoriedad de las primarias el electorado responda con una ausencia que exprese la fragilidad de la representatividad.

El diputado cordobés Oscar Agost Carreño sumó una adenda en un proyecto presentado esta semana: que los candidatos presidenciales puedan anunciar a sus compañeros de fórmulas después de superar las PASO. Todo continuará en discusión en comisiones, con perspectivas de avance.

daniel-arroyo.jpg Daniel Arroyo.

Boleta Única y Ficha Limpia: de qué tratan los proyectos

“Evidentemente la están apurando y están trabajando por lo bajo para que avance": la fuente, cercana a la senadora Mónica Silva, expresa el interés oficialista en lograr la aprobación de la Boleta Única de Papel en la Cámara alta, donde una propuesta alternativa de la legisladora rionegrina modificó una aprobación que se daba por descontada en diciembre y en julio aún no se puede destrabar.

"Como miembro de un partido provincial voy a sostener la necesidad de eliminar el botón de boleta completa", dijo la propia Silva, quien aspira a que los votantes marquen con lápiz o lapicera a cada candidato que deseen en casilleros, sin importar el frente electoral que integren. El sistema que ya se utiliza en algunos distritos e incluso en cárceles del país debe confluir con los regímenes provinciales, en donde coexisten ley de lemas y sistema de colectoras. Si se consensua el voto de la senadora de Río Negro, la Cámara de Diputados aprobaría la propuesta.

El proyecto de Ficha Limpia tiene otra complejidad: si bien cuenta con el impulso de la UCR, la Coalición Cívica y el PRO, el peronismo observa con sospecha la iniciativa que evitaría que personas con condenas puedan candidatearse a cualquier cargo. "Hay un problema con la cantidad de denuncias que hay en la Justicia sobre la política. Debería haber muchísima claridad con eso porque a partir de una denuncia pueden limitar una candidatura, así que hay que trabajar muy seriamente partiendo desde la base de que estamos en un proceso de judicialización de la política", clarificó Arroyo. La postura de su bloque se encontrará en comisiones con el amplio espectro panoficialista que volvió a reunirse en el Congreso.