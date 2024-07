El futuro del PRO: en búsqueda de una identidad propia sin Bullrich, ni libertarios

Opositor pero no peronista; que represente un cambio pero que no sea antisistema: el PRO intenta encontrar un rumbo que lo diferencie de Casa Rosada. El costo no fue ni de gestión ni ideológico, sino sustancialmente político. Patricia Bullrich, quien aún no se retira del paraguas partidario, sigue presionando a partir de declaraciones mediáticas, en donde radica su principal capital en la actualidad. En este escenario es que el bloque busca adjudicarse triunfos en el Congreso sin quedar opacado por el oficialismo, de quien necesitan sus votos. Difícil operación.