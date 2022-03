Cerruti cruzó a Bullrich por sus críticas a Gómez Alcorta: "No están ni siquiera a la altura de su habitual bajeza"

"Es un debate que seguramente no sea para dar en las redes, y que como todos los debates sociales y profundos hay que dar con mucha calma y tranquilidad y sacarlos de la grieta y el griterío de Twitter", pidió la funcionaria.

"Estamos hablando de un sistema que durante muchos años oprimió a las mujeres y fue generando prácticas sociales y culturales validadas que hacen que se llegue a hechos en los que personas ordinarias y comunes cometen delitos aberrantes porque están avalados por un sistema ancestral que desde hace siglos le da a los hombres el poder sobre la vida y los cuerpos de las mujeres", consideró la Portavoz.

En la misma línea, explicó que lo que dijo la ministra Gómez Alcorta "es que este hecho ahora es visible porque sucedió en Palermo y está filmado, pero sucede todos los días permanentemente y en la mayoría de los casos no se llega a denunciarlo porque sucede al interior de las familias o grupos de amigos".

"Lo que dice la ministra es condenamos este hecho el que sucedió y cada uno de los que suceden permanente", afirmó.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, consideró que la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabet Gómez Alcorta, "justificó" hoy con sus dichos a los seis jóvenes detenidos por haber violado a una chica de 20 años en Palermo, por lo que le reclamó la renuncia al cargo.

"¡El Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra!", exigió la ex ministra de Seguridad de Bullrich en un encendido posteo en Twitter.

Ella es tu hermana, tu vecina, tu madre, tu hija, tu amiga, tu compañera de trabajo. La drogaron y la violaron entre 6 cobardes.



Millones de jóvenes estudian, trabajan y generan relaciones de amor y respeto. Pero no: ¡el Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra!

Más temprano, la ministra se había hecho eco de la conmoción que generó la noticia de la violación por parte de un grupo de varones en plena luz del día, e hizo un análisis sociológico sobre esa conducta criminal de los sospechosos, argumentando que no se trata de "bestias" ni "animales" sino de personas que fueron educados en "una matriz cultural" que atraviesa a toda la sociedad.

"Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural", había escrito la ministra del Frente de Todos.