Gerardo Morales en contra del viaje de Macri a Francia

En cuanto al viaje de Macri a París dijo: “Mejor me callo; no me gustan algunas actitudes”.

Para el gobernador de Jujuy son momentos de “colaborar” y criticó que “en la situación más compleja, teníamos gente de la oposición que tiraba más leña al fuego”.

“Hay que acompañar estos difíciles momentos y tener siempre diálogo”, dijo Morales y consideró “habrá que convivir con el virus” durante varios meses.

Sobre la difícil situación sanitaria de su provincia se lamentó porque luego de “más 100 días con cero casos, Jujuy vivió un rebrote entre mediados de junio y finales de julio, y había duplicación de casos cada dos días”, pero dijo que “hoy la duplicación es cada 15 días” y “la situación está bastante controlada”.