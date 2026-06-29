La morosidad en familias trepó al 12,7% en mayo: el 40% de los jóvenes tiene al menos un préstamo irregular

El ratio de irregularidad del crédito al sector privado volvió a aumentar, por 19° mes consecutivo. En entidades no financieras fue del 32,2%.

La morosidad en las familias creció por 19° mes consecutivo en mayo y alcanzó un nuevo récord de 12,7% . Las cifras fueron particularmente más alarmantes en el segmento de jóvenes y en los créditos otorgados por entidades no financieras.

Así lo informó la consultora 1816 , en base al análisis de la deuda con atraso de al menos 90 días que surge de la base de datos de la Central de Deudores del BCRA (CENDEU) . "Tener presente que a veces el BCRA actualiza más de una vez los datos de la CENDEU, razón por la cual el número definitivo de mora de mayo puede modificarse marginalmente respecto a lo mencionado en este informe", aclaró la entidad.

En empresas la mora pasó de 3,3% a 3,5%. Asimismo, al considerar todo el sector privado en su conjunto, el alza fue desde el 7,3% al 7,7%.

Vale recordar que, a fines de 2024, apenas el 2,5% de los créditos en familias estaban en situación irregular. Las líneas más afectadas desde entonces son las de préstamos personales y tarjetas de crédito .

El informe de 1816 remarcó que, durante el quinto mes del año, hubo un aumento de la morosidad en 26 de las 30 entidades financieras. En paralelo, la tasa en las entidades no financieras, que concentran el 17% de los créditos a privados, saltó al 32,2%.

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Por otra parte, la consultora hizo énfasis en la situación de los jóvenes, ya que "casi el 40% de los menores de 35 años con créditos vigentes (sea con entidades financieras o no financieras) tiene al menos un préstamo irregular".

El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, aseveró la semana pasada en una presentación en Córdoba que la morosidad tocó un pico en el segundo trimestre, por lo cual los próximos datos podrían empezar a mostrar un freno en esta dinámica preocupante.

1816 señaló que en mayo y junio el crédito en pesos al sector privado dejó de caer en términos reales, pero sin arrojar mejoras considerables. Hacia adelante, la consultora no ve que, "de acá a las elecciones del año que viene, el crédito a familias sea un motor muy relevante de la actividad económica (como lo fue en el 2do semestre 2024 y 1er semestre 2025 ) dado que más del 27% de las personas que tomaron préstamos dejaron de ser 'sujetos de crédito'"

"Lo 'positivo' es que el peso del crédito en la economía local es tan pequeño que eso no significa que el PBI no pueda continuar creciendo en los próximos 12 meses", concluyeron.