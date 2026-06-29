El ministro de Salud, Mario Lugones, anunció que ambos organismos avanzaron en un plan de trabajo para 2027 y 2028 para profundizar la cooperación técnica, optimizar los procesos de evaluación y reforzar los estándares de seguridad y calidad de medicamentos y dispositivos médicos.

La ANMAT y la FDA de EEUU consolidaron un plan conjunto para fortalecer los controles sobre medicamentos.

El ministro de Salud, Mario Lugones , informó este lunes que la ANMAT la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) consolidaron un plan de trabajo conjunto para 2027 y 2028 , con el objetivo de fortalecer la cooperación técnica entre ambos organismos.

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A través de una publicación en la red social X, el funcionario sostuvo que la iniciativa apunta a que " los argentinos accedan a medicamentos y dispositivos médicos seguros, eficaces y de calidad ", mediante controles más modernos y estándares claros.

ARGENTINA Y ESTADOS UNIDOS FORTALECEN LA COOPERACIÓN SANITARIA Que los argentinos accedan a medicamentos y dispositivos médicos seguros, eficaces y de calidad requiere controles modernos y estándares claros. Con ese objetivo, la ANMAT y la Administración de Alimentos y… https://t.co/JDMQ1L94Kd

Según explicó Lugones, el acuerdo permitirá incorporar herramientas desarrolladas por la FDA, considerada una de las agencias regulatorias de mayor referencia a nivel internacional. Entre los principales objetivos figuran mejorar los tiempos de evaluación de productos sanitarios, fortalecer los controles y sostener estándares de seguridad y calidad cada vez más exigentes .

El ministro señaló además que este entendimiento fue impulsado por el presidente Javier Milei en el marco del fortalecimiento del vínculo estratégico entre Argentina y Estados Unidos.

Por su parte, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) precisó que autoridades del Ministerio de Salud y del organismo mantuvieron un encuentro de trabajo con representantes de la FDA para profundizar la cooperación bilateral.

De acuerdo con el organismo, el intercambio permitirá fortalecer los procesos técnicos, compartir criterios de evaluación y avanzar en herramientas de "reliance inteligente", un mecanismo que permite aprovechar las evaluaciones realizadas por agencias regulatorias de referencia internacional sin reducir los estándares de seguridad, calidad y eficacia.

Desde la ANMAT destacaron que esta articulación sumará herramientas técnicas para optimizar sus procesos de evaluación y control, con el objetivo de mantener los más altos estándares para los medicamentos, dispositivos médicos y otros productos regulados que llegan a la población.

El plan de trabajo comenzará a desarrollarse entre 2027 y 2028, con nuevas instancias de intercambio técnico entre ambos organismos.