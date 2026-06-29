Los mensajes, difundidos en televisión, muestran al exjefe de Gabinete ofreciéndole asistencia a su contratista en la previa de una declaración clave por presunto enriquecimiento ilícito.

Audios filtrados: Manuel Adorni le ofreció "soporte total" a su contratista antes de declarar en la Justicia.

Dos días después de la renuncia como jefe de Gabinete , se difundieron este lunes una serie de audios atribuidos a Manuel Adorni en los que le ofrece “soporte total” a su contratista Matías Tabar antes de que declare ante la Justicia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito .

La investigación sobre el patrimonio del exfuncionario se aceleró a partir de la declaración de Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita. El contratista estuvo a cargo de las refacciones en la vivienda de Adorn i en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y aseguró haber recibido u$s245 mil en negro.

Los mensajes, difundidos en televisión, muestran al exjefe de Gabinete ofreciéndole asistencia a su contratista en la previa de una declaración clave por presunto enriquecimiento ilícito.

El material sonoro fue difundido por el periodista Eduardo Feinmann en la señal de A24, donde se exponen los mensajes previos a la declaración judicial del constructor. Según la información revelada, los audios confirmarían un intento de contacto previo a la audiencia en los tribunales de Comodoro Py.

En el primer audio, Adorni busca transmitir tranquilidad a su empleado ante la citación judicial del 4 de mayo. “Mati, querido… obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites… contás con todo lo que yo te puedo ayudar”, expresa el exfuncionario, quien además plantea la posibilidad de reunirse en su propiedad para conversar.

En otro tramo del mensaje, el exjefe de Gabinete cambia de tema y consulta por problemas eléctricos en su vivienda, describiendo fallas en el tablero y en la bomba de la pileta, y pidiendo asesoramiento técnico al contratista.

Pese a ese ofrecimiento, Tabar decidió no aceptar el encuentro informal y se presentó directamente ante la Justicia para declarar, lo que fortaleció su versión en la causa.

La difusión de los audios volvió a colocar la causa por presunto enriquecimiento ilícito en el centro de la escena y profundizó la presión sobre el entorno del exfuncionario. Las revelaciones reactivaron las sospechas en torno a su patrimonio y generaron un nuevo frente de tensión política tras su salida del Gabinete.