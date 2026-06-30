Selección argentina, EN VIVO: la jornada del martes 30 de junio en el Mundial 2026

Con el partido ante Cabo Verde cada vez más cerca, Lionel Scaloni entra en la etapa decisiva de la preparación de la Selección argentina. El entrenador aprovechará el entrenamiento de este martes para empezar a definir la formación titular, aunque todavía mantiene algunas dudas de cara al cruce por los 16avos de final del Mundial.
Mundial 2026: economista de Wall Street pronostica la revancha de Qatar 2022
Por Jorge Herrera
Al igual que las economías, los Mundiales FIFA premian los fundamentos sólidos a largo plazo, pero la dependencia de la trayectoria, los efectos de la confianza y los imprevistos suelen determinar el desenlace. El fútbol sigue siendo notoriamente difícil de predecir porque los resultados están condicionados por fuerzas que a los economistas les cuesta modelar con precisión: la emoción, el impulso, la adaptación táctica y la aleatoriedad de 90 minutos. Una sola lesión, una decisión arbitral o una tanda de penales pueden alterar la trayectoria de todo un torneo de maneras que ningún marco estadístico puede captar por completo. Sin embargo, “esa imprevisibilidad es precisamente lo que hace que el torneo sea tan atractivo para un economista (pronosticador)”, señala Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon quien se ocupó de proyectar los posibles escenarios de la Copa FIFA 2026 y llegó a la conclusión que lo más probable era, precisamente, la revancha del Mundial 2022 de Qatar.