Selección argentina, EN VIVO: la jornada del martes 30 de junio en el Mundial 2026

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Con mural de Messi, estatua de Maradona y Sol de Mayo incluido: la casa más argentina del mundo la tiene un hincha checo

casa argentina

En Bukovka, un pequeño pueblo de República Checa ubicado a unos 90 kilómetros de Praga, un hincha llevó su pasión por Argentina a la decoración de su casa.

Miloslav "Curby" Urbanec, de 51 años, pintó la fachada de su vivienda de tres plantas de celeste y blanco, agregó un enorme Sol de Mayo, un mural de Lionel Messi y una estatua de tamaño real de Diego Maradona.

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