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30 de junio 2026 - 10:41

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del martes 30 de junio en el Mundial 2026

Lionel Scaloni, entrenador multicampeón de la selección argentina.

Lionel Scaloni, entrenador multicampeón de la selección argentina.

Por Telam

A tres días del cruce por los dieciseisavos de final, el DT ajusta los últimos detalles y todavía mantiene incógnitas en la formación.

Con el partido ante Cabo Verde cada vez más cerca, Lionel Scaloni entra en la etapa decisiva de la preparación de la Selección argentina. El entrenador aprovechará el entrenamiento de este martes para empezar a definir la formación titular, aunque todavía mantiene algunas dudas de cara al cruce por los 16avos de final del Mundial.

La recuperación de Cristian "Cuti" Romero y Nicolás Tagliafico le abrió nuevas alternativas al cuerpo técnico, especialmente en la defensa, donde resta resolver quiénes ocuparán los puestos desde el inicio. Las próximas prácticas serán clave para despejar esas incógnitas y encontrar el equipo definitivo.

Mientras tanto, una de las pocas certezas pasa por Lionel Messi, que volverá a estar desde el arranque luego de haber sido suplente frente a Jordania en el cierre de la fase de grupos. Con el capitán nuevamente entre los titulares, Scaloni terminará de delinear el once que buscará el pase a los octavos de final.

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Mundial 2026: economista de Wall Street pronostica la revancha de Qatar 2022

Por Jorge Herrera

SELECCION QATAR

Al igual que las economías, los Mundiales FIFA premian los fundamentos sólidos a largo plazo, pero la dependencia de la trayectoria, los efectos de la confianza y los imprevistos suelen determinar el desenlace. El fútbol sigue siendo notoriamente difícil de predecir porque los resultados están condicionados por fuerzas que a los economistas les cuesta modelar con precisión: la emoción, el impulso, la adaptación táctica y la aleatoriedad de 90 minutos. Una sola lesión, una decisión arbitral o una tanda de penales pueden alterar la trayectoria de todo un torneo de maneras que ningún marco estadístico puede captar por completo. Sin embargo, “esa imprevisibilidad es precisamente lo que hace que el torneo sea tan atractivo para un economista (pronosticador)”, señala Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon quien se ocupó de proyectar los posibles escenarios de la Copa FIFA 2026 y llegó a la conclusión que lo más probable era, precisamente, la revancha del Mundial 2022 de Qatar.

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Con mural de Messi, estatua de Maradona y Sol de Mayo incluido: la casa más argentina del mundo la tiene un hincha checo

casa argentina

En Bukovka, un pequeño pueblo de República Checa ubicado a unos 90 kilómetros de Praga, un hincha llevó su pasión por Argentina a la decoración de su casa.

Miloslav "Curby" Urbanec, de 51 años, pintó la fachada de su vivienda de tres plantas de celeste y blanco, agregó un enorme Sol de Mayo, un mural de Lionel Messi y una estatua de tamaño real de Diego Maradona.

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La Selección argentina vuelve a entrenarse en Kansas antes del duelo con Cabo Verde

seleccion argentina

La Selección argentina tendrá una nueva jornada de trabajo este martes en Kansas, donde continuará con la preparación para el partido frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La práctica comenzará a las 11:00 de Kansas (13:00 de Argentina).

El entrenamiento contará con 15 minutos abiertos para los medios de comunicación y será una nueva oportunidad para que Lionel Scaloni siga ajustando detalles del equipo. El entrenador busca definir la formación titular, con la vuelta de Lionel Messi al once y la recuperación de Cristian “Cuti” Romero como una de las principales novedades.

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Qué tiene que pasar para que Argentina y Brasil se enfrenten en el Mundial 2026

messi vs neymar mundial 2026

Brasil ganó este lunes ante Japón y accedió a los octavos de final del Mundial 2026. La Verdeamarelha espera por el ganador de Costa de Marfil y Noruega, en una llave en la que también está Argentina. Cuándo podrían cruzarse.

La Albiceleste aseguró el primer lugar del Grupo J luego de lograr un puntaje perfecto. La Canarinha comenzó la etapa de eliminación directa con un sufrido triunfo ante los asiáticos por 2 a 1. Si ambos mantienen el paso ganador, podrían verse las caras en una hipotética semifinal.

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Cuánto cotiza el plantel de Cabo Verde y la enorme diferencia de valor con Argentina

Cabo Verde Cuenta de X @fcfcomunica 1

La Selección argentina afrontará el viernes un nuevo desafío en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde, pero antes de que la pelota empiece a rodar ya existe una diferencia que llama la atención. El plantel albiceleste está valuado en 807,5 millones de euros, contra los 54,5 millones del seleccionado africano, una brecha de 753 millones que convierte a este cruce en uno de los más desiguales del torneo desde el punto de vista económico.

La comparación surge de los valores de mercado publicados por Transfermarkt y refleja el peso de los futbolistas argentinos en las principales ligas europeas. En total, Argentina cotiza casi quince veces más que Cabo Verde, un dato que acompaña su condición de vigente campeona del mundo y una de las máximas favoritas al título.

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La gran sorpresa del Mundial 2026: dónde juegan las figuras de Cabo Verde

Cabo Verde FIFA

El Mundial 2026 tendrá en la segunda ronda un duelo con dos realidades completamente distintas. Por un lado, estará Argentina, con la obligación de avanzar para revalidar el título obtenido en Qatar 2022. Del otro aparecerá Cabo Verde, una de las grandes sorpresas de la fase de grupos.

Después de avanzar de ronda sin haber ganado un solo partido, pero dejando en el camino a Uruguay, los africanos quieren dar el batacazo más grande de la competencia. Ante una enorme diferencia de jerarquía con la Albiceleste, sus figuras viven una realidad muy particular.

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Las dudas de Lionel Scaloni en el equipo de Argentina para enfrentar a Cabo Verde por 16avos del Mundial

scaloni

Comenzaron los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y Lionel Scaloni ya empieza a diagramar el equipo que enfrentará este viernes a las 19hs a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium. La principal duda del cuerpo técnico es Cristian Romero, que continúa su recuperación del golpe sufrido en fase de grupos contra Austria. Los entrenamientos de la semana serán claves para definir si el jugador podrá estar desde el arranque.

Cuti había sufrido un esguince de ligamento lateral en la rodilla derecha mientras jugaba para el Tottenham contra el Sunderland el 12 de abril por la Premier League. Había sido uno de los futbolistas que llegaron tocados a la concentración argentina antes del inicio de la Copa del Mundo, pero se había recuperado a tiempo para el torneo.

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La Selección vuelve a entrenarse en Kansas antes el cruce ante Cabo Verde

Scaloni Samuel

La Selección argentina retomará este martes los entrenamientos en Kansas con la mira puesta en el duelo de dieciseisavos de final ante Cabo Verde. A tres días del partido, Lionel Scaloni comenzará a definir la formación titular y evaluará las variantes disponibles para buscar el pase a los octavos de final.

La práctica comenzará a las 13 (hora de Argentina) y estará marcada por la evolución de los futbolistas que regresan de distintas molestias físicas. La principal novedad es la recuperación de Cristian "Cuti" Romero, quien el lunes volvió a entrenarse con normalidad tras superar una lesión en la rodilla y se perfila para volver a estar a disposición del cuerpo técnico.

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