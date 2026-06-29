Javier Milei inauguró una conferencia de aliados de Israel en Puerto Madero

El Presidente participó de la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina, donde defendió la alianza con Israel, cuestionó a los gobiernos de izquierda de la región y pidió avanzar con leyes para combatir el terrorismo y el antisemitismo.

El presidente Javier Milei reafirmó este lunes el alineamiento de la Argentina con Israel y sostuvo que "si cae Israel, cae Occidente" , al participar de la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina en Puerto Madero. Allí llamó a combatir el antisemitismo, el terrorismo y el narcotráfico, y aseguró que el país "está del lado correcto".

Durante su exposición en la Conferencia Latinoamericana de la Fundación Aliados de Israel , el mandatario planteó que la defensa del Estado israelí también implica proteger los valores de Occidente. En ese marco, remarcó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional frente al terrorismo y al crimen organizado.

Además, cuestionó con dureza a los gobiernos de izquierda de la región al afirmar que "en el continente los gobiernos de izquierda siempre han pactado con el terrorismo" .

En ese sentido, celebró el retroceso electoral de ese espacio político en Sudamérica y expresó: "La izquierda viene replegándose en toda la región. Ya perdió en Chile, en Colombia, en Perú y espero que en octubre pierdan en Brasil" , en referencia al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva .

Frente a un auditorio integrado mayoritariamente por legisladores, Milei también instó a impulsar normas en cada país para promover los denominados Acuerdos de Isaac , orientados a fortalecer la cooperación entre Israel y América Latina.

La cumbre que busca fortalecer la cooperación entre Israel y América Latina

La Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina tiene como principal objetivo promover los Acuerdos de Isaac, definidos por la organización como un marco para profundizar la cooperación económica, la innovación tecnológica, la seguridad y el desarrollo compartido entre Israel y los países latinoamericanos.

Del encuentro participan legisladores, embajadores, líderes religiosos y representantes parlamentarios de Aliados de Israel de toda la región. También forman parte de la actividad el canciller Pablo Quirno y, según estaba previsto, el candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro.

Entre los principales ejes de la conferencia figuran la expansión de los Acuerdos de Isaac, la adopción de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) y el desarrollo de iniciativas legislativas para enfrentar el terrorismo y el extremismo.

La cumbre se extenderá durante tres días en la Ciudad de Buenos Aires y surgió a partir de una iniciativa impulsada este año por los gobiernos de Argentina e Israel en Jerusalén. Sus organizadores destacan que el proyecto toma como referencia los Acuerdos de Abraham firmados en 2020 entre Israel y varios países árabes con mediación de Estados Unidos.