La estrategia semanal de Tesla para aumentar las ventas de autos eléctricos a partir de octubre de 2026

La empresa espera que este nuevo esquema contribuya a responder con mayor rapidez a la demanda de productos solicitados en Europa.

Tesla anunció un plan para incrementar la producción de vehículos eléctricos en su planta de Grünheide, ubicada en las afueras de Berlín. La compañía buscará fabricar 7.500 unidades por semana, desde octubre de 2026, con el objetivo de fortalecer su desempeño comercial, luego de un período marcado por la caída de las ventas en Europa.

La iniciativa se desarrollará en la Gigafactory de Berlín, la única fábrica de automóviles de Tesla en el continente europeo. La empresa combinará una mayor capacidad de producción, nuevas incorporaciones de personal y una apuesta renovada por el Tesla Model Y , el vehículo que concentra gran parte de su negocio en esa región.

La decisión surge luego de varios meses de incertidumbre para la automotriz. La compañía intentará revertir la pérdida de participación de mercado, mediante un aumento gradual del volumen de fabricación y una reorganización de su estructura productiva.

Tesla proyecta incrementar la capacidad de producción de su planta de Berlín, desde las 6.000 unidades semanales actuales, hasta 7.500 vehículos por semana a partir de octubre de 2026. La compañía prevé un crecimiento del 25% respecto del nivel de producción anterior . Ese aumento forma parte de la estrategia diseñada para recuperar terreno en el mercado europeo.

El cronograma comenzará con una primera etapa durante julio. En esa fase, la fábrica elevará la producción hasta aproximadamente 6.200 vehículos por semana. La segunda fase entrará en vigencia en octubre. En ese momento, la planta alcanzará la meta de 7.500 automóviles semanales, cifra equivalente a una producción cercana a 375.000 unidades, por año si mantiene ese ritmo de trabajo.

Tesla acompañará este crecimiento con un plan de contratación de personal. La empresa incorporará alrededor de 1.000 nuevos empleados para la línea de montaje de vehículos. La planta de Grünheide ya cuenta con más de 12.000 trabajadores. A ese plantel se sumará la incorporación permanente de 500 empleados temporales, que pasarán a formar parte del personal estable.

El funcionamiento de la fábrica exigirá una velocidad de producción elevada. La meta establece la salida de un vehículo cada 81 segundos, con un promedio de 44 unidades por hora y más de 1.000 automóviles por día. Tesla también destinará cerca de 250 millones de dólares para ampliar la fabricación de baterías. La empresa buscará alcanzar una capacidad anual de 18 GWh en la producción de celdas de batería de formato 4680.

El proyecto incluirá la incorporación de más de 1.500 trabajadores especializados para esa división. La compañía reconoce que la búsqueda de personal calificado figura entre los principales desafíos del proceso.

tesla model y

Cómo se desarrolló la crisis de Tesla en Europa

Tesla atravesó una etapa de caída en las ventas durante los últimos dos años dentro del mercado europeo. Esa situación también afectó el desempeño global de la empresa. La competencia de fabricantes como BYD incrementó la presión sobre la marca estadounidense. La llegada de vehículos eléctricos más económicos también modificó el escenario comercial.

La compañía respondió con una reducción de personal en la planta de Grünheide. Ese ajuste alcanzó alrededor de 1.700 puestos de trabajo durante el período de desaceleración. La exposición política de Elon Musk en Estados Unidos y las variaciones de la demanda también alimentaron las dudas sobre el futuro del proyecto europeo de Tesla.

El año 2025 mostró un escenario complejo para la empresa. Analistas del sector asociaron la baja de ventas con el aumento del precio de los combustibles, la competencia dentro del mercado europeo y la ausencia de novedades importantes en la oferta de productos.

La participación de Tesla en Alemania registró una disminución durante ese período. Al mismo tiempo, los fabricantes europeos y asiáticos reforzaron su presencia en el segmento de vehículos eléctricos. La crisis en Oriente Medio impulsó un aumento del precio de los combustibles, situación que llevó a muchos conductores a considerar alternativas eléctricas.