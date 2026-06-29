Javier Milei redobló sus críticas a Mauricio Macri y calificó el reperfilamiento de la deuda como "una estafa"

El Presidente sostuvo que el reperfilamiento de la deuda en pesos durante el gobierno de Cambiemos fue "una estafa" y aseguró que el acercamiento político con dirigentes del PRO "no implica negar la historia".

En medio de la tensión con el PRO, Milei acusó a Macri de haber "estafado a los argentinos".

En medio de la renovada tensión con el PRO, Javier Milei endureció su discurso contra Mauricio Macri y lo acusó de haber "estafado a los argentinos" durante su gestión. El Presidente vinculó esas decisiones con el historial financiero del país y defendió sus críticas al sostener que solo estaba describiendo "datos".

Las declaraciones se produjeron luego de que Macri reclamara el último fin de semana la renuncia de Manuel Adorni y de que volviera a afirmar que eran "el próximo paso" al Gobierno libertario, y después de que el PRO se adjudicara el nombramiento de Diego Santilli como jefe de Gabinete, en un contexto de especulaciones sobre un acercamiento entre ambos espacios políticos.

Durante una entrevista en Neura, Milei afirmó que el gobierno de Cambiemos "estafó a los argentinos" al recordar el reperfilamiento de la deuda en pesos.

"Después los Kirchner también estafaron a los argentinos, por ejemplo, robándose los ahorros de los argentinos. O robando con distintas medidas que confiscaron activos. O, por ejemplo, el propio gobierno de Mauricio Macri, que estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos, ¿o qué fue el reperfilamiento? Una palabra educada para decir default ", sostuvo.

El mandatario también cuestionó otras medidas de la administración. "Es más, llamaron a un blanqueo. Yo me acuerdo que yo les decía: 'Miren, si ustedes blanquean van a tener problemas porque después si no reelige Macri los van a venir a buscar'. O el propio macrismo los podía venir a buscar, porque el impuesto a la renta financiera también lo puso el macrismo ", afirmó. Luego agregó que "volver a poner las retenciones y el control de capitales, también. O sea, son datos" .

Consultado por el cambio de tono respecto del expresidente, Milei evitó retroceder en sus dichos y defendió el uso de la palabra "estafa". "¿El reperfilamiento existió o no existió?", respondió cuando le señalaron que antes no había sido tan duro con Macri.

Javier Milei: "No se puede negar la historia"

Tras un intercambio con la periodista, insistió: "Si vos le prestás plata a alguien y no te la devuelven, ¿cómo se llama?". También criticó el impuesto a la renta financiera y cuestionó la intervención de la Jefatura de Gabinete en la política monetaria del Banco Central durante esa gestión.

Pese a la dureza de sus críticas, Milei aseguró que mantiene abierta la posibilidad de incorporar a quienes acompañen su proyecto político. "Nosotros todos los que quieran seguir sosteniendo y apoyando este cambio, son siempre bienvenidos. Pero eso no implica negar la historia", sostuvo.

Ante la consulta sobre si seguía vigente la idea de "tabula rasa", respondió: "Obviamente, para la gente de bien y que quiere un país mejor siempre hay tabula rasa. Pero no se puede negar la historia".

Por último, el Presidente rechazó que sus declaraciones respondieran a un cambio de postura política y aseguró que simplemente describía hechos. "¿Estoy mintiendo?", preguntó.

Y concluyó: "Estoy describiendo un motivo por el cual las calificaciones de Argentina no es investment grade a la luz de los números que tenemos. El problema de Argentina es su historia".