El Gobierno oficializó la salida de Manuel Adorni y designó a Diego Santilli como jefe de Gabinete + Agregar ámbito en









A través de decretos publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Manuel Adorni, confirmó el nombramiento de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete y designó a Fabián Horacio Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa.

Santilli asume este martes como jefe de Gabinete.

El Gobierno formalizó este martes una serie de cambios en el gabinete nacional con la publicación de dos decretos en el Boletín Oficial. El principal movimiento fue la aceptación de la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y la designación de Diego Santilli para ocupar ese cargo, además del nombramiento de un nuevo secretario de Comunicación y Prensa.

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Mediante el Decreto 548/2026, el Poder Ejecutivo aceptó la dimisión de Adorni y le agradeció "los servicios prestados" durante su gestión. En la misma norma también oficializó la salida de Santilli del Ministerio del Interior para asumir como nuevo titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

DIEGO SANTILLI Gentileza Diario Jornada

La llegada de Santilli había sido anunciada el domingo, luego de una reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. Horas más tarde, el mandatario confirmó la decisión a través de sus redes sociales y anticipó que el funcionario asumiría formalmente este martes.

Tras el anuncio, Milei explicó que eligió a Santilli por su experiencia política y su capacidad de gestión. Al mismo tiempo, volvió a expresar su respaldo a Adorni y aseguró que mantiene su confianza en el exfuncionario, al sostener que su salida estuvo vinculada a las amenazas que, según afirmó, recibió su familia.

En paralelo, el Gobierno también oficializó cambios en el área de comunicación. A través del Decreto 551/2026, aceptó la renuncia de Javier Lanari como secretario de Comunicación y Prensa y designó en su reemplazo a Fabián Horacio Fernández. Adorni Fabián Fernández Fernández es locutor nacional y especialista en comunicación institucional. Antes de su incorporación al Gobierno desarrolló tareas en medios de comunicación y en el sector privado, donde integró el área de prensa de YPF. También trabajó en organizaciones como la Unión Industrial de Avellaneda, la Federación Argentina de la Industria Papelera, Plástica y Afines (FAUPPA) y la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas. Con estas designaciones, el Ejecutivo completó la reorganización de la Jefatura de Gabinete y del área de Comunicación tras la salida de Adorni y Lanari. Por otra parte, a través de la resolución 62 se aceptó la renuncia presentada por Fernando Jorge Brom al argo de Subsecretario de Ambiente de la Secretaría de Turismo.