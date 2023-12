Grupo Indalo, un 19 de diciembre....

Para ello, no se privaron de ningún mecanismo para alcanzar sus objetivos. Utilizaron ilegal y discrecionalmente a los diferentes organismos del Estado, para impulsar con toda intención la comunicación de información mentirosa, errónea, falsa, mendaz y parcial, que con posterioridad les permitiera -en base a la publicación de las mismas en los medios de comunicación masiva-, efectuar por sí o por terceros de relevancia política en su armado de gobierno, la presentación de denuncias judiciales en todos los fueros jurisdiccionales del país. Y a partir de ellas, liderar el aniquilamiento de cada una de las actividades económicas del grupo, y la cancelación de Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa como empresarios, emprendedores de la vida económica del país.

Hace seis años, un 19 de diciembre de 2017 a las 15.30 horas, un grupo de tareas comandado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación que llevaba consigo un pedido de detención que, casi dos años después (septiembre de 2019), se demostró que se trataba de una resolución apócrifa, un simple prevaricato construido en sede judicial ante las presiones del poder imperante en la Argentina, salían a la caza mía y de Cristóbal. Su objetivo era apresarnos, exponernos frente a la sociedad como parte de los responsables de la caótica realidad del país y de los reiterados fracasos de su gobierno, con la consiguiente consecuencia en la vida social. Fuimos encarcelados por casi dos años en las unidades penitenciarias de máxima seguridad de la Argentina, Ezeiza y Marcos Paz. En ese encarcelamiento, no solo nos privaron de nuestra libertad ilegalmente, sino que no se respetaron ninguno de los derechos más básicos de cualquier persona: cuasi violaban a nuestros familiares y amigos en cada visita que ellos nos realizaban; nos escuchaban ilegalmente en nuestra conversaciones telefónicas personales y con nuestros representantes legales; hacían seguimiento físico de nuestros familiares, abogados y apoderados; amedrentaban a los mismos con falsos controles callejeros y con presiones de auxiliares de la justicia para lograr que se nos aísle; etc. De esta manera, creían facilitar su propósito de aniquilación y robo de los activos que tanto interés les generaban.