Guillermo Francos intentó despegar al Gobierno de la visita de diputados de LLA a genocidas

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , intentó este sábado despegar al Gobierno de la Nación de la visita de los diputados oficialistas a un grupo de genocidas detenidos en Ezeiza. "Esto no fue una decisión partidaria", afirmó.

"Si me preguntan a mí, yo no lo hubiera hecho", afirmó e indicó que los diputados libertarios tienen que "dar respuesta" por sus actos porque fueron "votados por el pueblo".

En esa línea, el ministro coordinador sostuvo: "Esto no fue una decisión partidaria, sino una decisión independiente de algunos legisladores que fueron votados por el pueblo. Son ellos los que tienen que dar respuesta".

"Me hizo ruido. Quienes ejercen responsabilidades políticas tienen que ser muy prudentes en las medidas que toman porque se pueden interpretar erróneamente", consideró Francos en declaraciones radiales.

Guillermo Francos Francos trató de despegar al Gobierno de la visita de diputados libertarios a genocidas presos en Ezeiza. Prensa Jefatura de Gabinete

Diputada de la LLA aseguró que la visita a genocidas "tenía un ok de Patricia Bullrich"

La diputada de La Libertad Avanza, Rocío Bonacci, una de las legisladoras oficialistas que se reunieron con represores en la cárcel de Ezeiza, aseguró este jueves que el cónclave tuvo el aval de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La libertaria brindó una nota a Radio Mitre, en donde detalló el detrás de la reunión que mantuvieron con genocidas de la última dictadura cívico-militar: "Lo craneó Beltrán (Benedit), supongo que con ayuda de Guillermo (Montenegro) y, parece ser, a raíz de unos chats que salieron ayer, todavía no lo charlé con el bloque, que esto tenía un okey de Patricia Bullrich".

En línea con eso, contó como fue el ingreso de los diputados al penal. "Simplemente nos abrieron la puerta, ingresamos, conversamos, nos recibieron muy cordialmente y los diputados teníamos todos nuestros teléfonos. Fue todo muy irregular. De hecho, ingreso al pabellón consciente de que me iban a tantear los bolsillos, que me iban a pedir el teléfono y más datos y no pasó", relató.

Los diputados libertarios que visitaron a represores en Ezeiza

Diputados de La Libertad Avanza (LLA) se reunieron en la cárcel de Ezeiza con genocidas de la última dictadura cívico-militar, entre ellos el represor Alfredo Astiz. Los militares se encuentran en el penal cumpliendo condenas por delitos de lesa humanidad como torturas, desapariciones forzosas, robos de bebés y asesinatos.

La visita se realizó el pasado jueves 11 de julio y fue organizada por el diputado entrerriano Beltrán Benedit, quien asistió junto con Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo.

Los diputados libertarios Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y Beltrán Benedit que visitaron a Alfredo Astiz (a la derecha) y otros represores.

Por parte de los genocidas, además de Astiz, estuvieron presentes Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el "Pájaro" Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, Juan Manuel Cordero, Mario "el Cura" Marcote y Miguel Angel Britos.