Guillermo Francos se reunió con diputados radicales en vísperas del debate final de la ley Bases

Las declaraciones de Rodrigo de Loredo luego de la reunión con Guillermo Francos

El diputado cordobés De Loredo realizó declaraciones luego de la reunión: ''Le manifestamos la preocupación de gobiernos justicialistas que vienen a sacarse fotos, a transaccionar sus votos, a conseguir recursos que después no coparticipan, a las gestiones que tienen adentro de sus distritos, que se va a comprometer a que eso se cumpla porque es la sana convivencia institucional y el verdadero federalismo, federalismo de municipios también, que no aplica el peronismo, que no tiene una vocación institucionalista''.