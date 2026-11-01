Visita de León XIV a la Argentina: Pablo Quirno negó que Javier Milei quiera excluir a Victoria Villarruel del encuentro con el Papa

El canciller rechazó que el Presidente haya pedido subir al avión para recibir al Pontífice. Negó que el Gobierno busque excluir a la vicepresidenta de las actividades oficiales: "Falso y falso", dijo.

Quirno aseguró que no hubo un pedido formal para que Milei suba al avión y rechazó que el Ejecutivo quiera cancelar la presencia oficial de Villarruel durante la visita.

A una semana de la llegada del papa León XIV a la Argentina , el canciller Pablo Quirno salió al cruce de las versiones sobre el protocolo de recepción del Pontífice y la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en las actividades oficiales. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario negó que Javier Milei haya solicitado subir al avión para recibir al líder de la Iglesia Católica y rechazó que el Gobierno busque dejar afuera a la presidenta del Senado.

La aclaración llegó después de que trascendieran versiones sobre un supuesto planteo para que Milei saludara a León XIV dentro de la aeronave y descendiera junto a él por las escaleras, en lugar de recibirlo en la pista del Aeroparque Jorge Newbery. También se había informado sobre una presunta intención oficial de limitar la participación de Villarruel en los encuentros institucionales previstos durante la estadía papal.

“FALSO y FALSO. Ni ha habido pedido formal para que el Presidente suba al avión al arribo del Santo Padre ni el Gobierno ‘desea cancelar’ la presencia oficial de Victoria Villarruel. La visita del Santo Padre será una fiesta para todos los argentinos” , escribió Quirno.

El mensaje del canciller se conoció en medio de las diferencias políticas entre el Presidente y su vicepresidenta, una relación marcada por el distanciamiento. La organización de la visita volvió a poner el vínculo bajo la atención pública, ante la posibilidad de que la agenda del Pontífice incluya encuentros con distintas autoridades del país.

FALSO y FALSO Ni ha habido pedido formal para que el Presidente suba al avión al arribo del Santo Padre ni el Gobierno “desea cancelar” la presencia oficial de Victoria Villarruel. La visita del Santo Padre será una fiesta para todos los argentinos. https://t.co/FZiPfRKisd pic.twitter.com/IV5W0V755C

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, procedente de Montevideo, en el marco de su gira por América Latina. Según el cronograma previsto, Milei lo recibirá en Aeroparque y luego mantendrán una reunión en la Casa Rosada. La agenda oficial también contempla una recepción en el Palacio Libertad.

Durante su estadía, que se extenderá hasta el 11 de noviembre, el Papa visitará distintos puntos del país, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Claypole y Luján. La misa prevista en el Monumento a los Españoles, en Palermo, será uno de los principales acontecimientos de la visita.

Karina Milei y Jorge Macri supervisaron las obras para la misa del Papa en Palermo

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrieron este domingo las obras del escenario que recibirá al papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo. La visita tuvo como objetivo supervisar los preparativos para la misa multitudinaria que el Sumo pontífice encabezará el lunes 9 de noviembre, durante su primera visita a la Argentina.

Los funcionarios estuvieron acompañados por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Durante la recorrida observaron el avance del montaje y los aspectos vinculados con la organización del operativo de seguridad, los accesos y la circulación de los fieles. El dispositivo contempla además la instalación de pantallas gigantes sobre la avenida del Libertador, desde Sarmiento hasta Olleros, para facilitar el seguimiento de la celebración.

Los funcionarios nacionales y porteños recorrieron las obras en Palermo.

La actividad también dejó una señal política de coordinación entre el Gobierno nacional y la administración porteña, en un contexto de tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza por las negociaciones electorales. “Queríamos demostrarle a la gente que se puede trabajar juntos. Estamos avanzando sin problemas. Los argentinos, cuando nos queremos poner a hacer algo para el bien de todos, podemos hacerlo”, afirmó Karina Milei. La funcionaria también agradeció la colaboración de las provincias de Buenos Aires y Córdoba y pidió disculpas a los porteños por los inconvenientes que puedan generar los preparativos.

Macri, por su parte, destacó el trabajo conjunto entre las distintas jurisdicciones y calificó el acontecimiento como “histórico”. “Venimos trabajando en equipo en forma excepcional. También coordinando con la provincia de Buenos Aires. Hay mucha gente que quiere venir a escuchar el mensaje de paz del Papa. Hace 40 años que no tenemos la visita del Papa”, sostuvo.