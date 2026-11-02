Pablo Quirno confirmó que los gobernadores y Victoria Villarruel "están invitados al Palacio Libertad" + Agregar ámbito en









El canciller confirmó la convocatoria a la vicepresidenta y los mandatarios provinciales para la recepción oficial de León XIV, prevista para el domingo 8 de noviembre.

Pablo Quirno confirmó que Victoria Villarruel y mandatarios provinciales están invitados al Palacio Libertad durante la visita del Papa.

El canciller Pablo Quirno confirmó que Victoria Villarruel y los gobernadores están invitados al Palacio Libertad para participar de la recepción oficial al papa León XIV, quien arribará a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre. La convocatoria incluirá a dirigentes de distintos espacios políticos, en una actividad institucional que reunirá a las autoridades nacionales con el Sumo Pontífice.

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“Al Palacio Libertad están invitados los gobernadores y la vicepresidente”, señaló Quirno en declaraciones televisivas, al referirse a la organización de la visita. El funcionario también ratificó que Javier Milei recibirá al Papa cuando llegue al país.

La invitación a Villarruel adquiere relevancia en medio de la tensa relación que mantiene con la Casa Rosada. La vicepresidenta había quedado al margen de distintas actividades oficiales desde que se profundizó su enfrentamiento con el Presidente, por lo que su presencia en el encuentro marcará una nueva coincidencia institucional entre ambos.

Una convocatoria a todo el arco político La recepción en el Palacio Libertad, prevista para las 18.30 del domingo, buscará reunir a representantes de todo el arco político, incluidos los gobernadores de las distintas provincias, legisladores nacionales y autoridades de otros poderes del Estado.

La convocatoria también se inscribe en el mensaje de unidad y diálogo que la Iglesia busca transmitir durante la visita de León XIV, que permanecerá cuatro días en la Argentina y tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La agenda comenzará el domingo con la llegada del Pontífice a Aeroparque, la recepción de Milei en la Casa Rosada y el encuentro con autoridades en el Palacio Libertad. Durante los días siguientes, León XIV participará de celebraciones religiosas y reuniones con distintos sectores de la sociedad.