Ciudad elimina el impuesto a las tarjetas y reduce IIBB sobre instrumentos financieros

EN VIVO | Anuncio por el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad en la coparticipación.

"Perjudicar a un distrito"

El mandatario denunció que Alberto Fernández "les sacó, de un día para el otro, una parte enorme del Presupuesto, un parte del los fondos que le corresponden a Ciudad desde el traspaso de la Policía" y lo acusó de "generar un problema enorme".

Evocando aquella jornada del 2020, cuando en medio de una inédita rebelión policial en la Provincia, Alberto Fernández anunció la medida que finalmente Ciudad judicializó, el jefe de Gobierno dijo que se "quiso perjudicar a un distrito a propósito".

"Recibí un WhatsApp que decía 7 y 29, donde el presidente me anunciaba del recorte. Lo anunció a las 7 30, un minuto después. No podía creer que el Gobierno estuviera tomando esta medida para perjudicar a un distrito a propósito, porque no votamos como a ellos les gustaría o porque en pandemia estábamos tomando decisiones diferentes".

Medidas

Al respecto, recordó que para hacer frente a ese recorte tuvo que tomar medidas, a las que calificó de "transitorias", y anunció la marcha atrás de las mismas.

"Vamos a eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito. Lo eliminamos totalmente. El jueves 22, este impuesto desaparece. Ya estamos mandando el proyecto a la Legislatura", anunció el dirigente de JxC.

Acto seguido, dijo: "Vamos a reducir los IIBB sobre los instrumentos financieros, del 8% al 2,85%, que es la proporción del dinero que volvemos a recibir. Entra en vigencia en diez días".

"Que quede bien claro: el presidente decidió quitarle a la Ciudad un monto más o menos equivalente al sueldo anual de todos los docentes de la Ciudad. Una barbaridad. Inconstitucional", analizó.

Y añadió: "Esta manera de hacer política se encontró con un freno, que es la constitución. Además, se encontró con un equipo, que está dispuesto a hacerla valer siempre".