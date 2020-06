Intendentes PJ blindan a Kicillof ante suba de ocupación en terapia intensiva

Sin mencionar a Horacio Rodríguez Larreta, los intendentes coincidieron en remarcar “el acompañamiento por parte de la ciudadanía a las medidas del Presidente y el gobernador en cada municipio” y resaltaron el esfuerzo que hacen los vecinos que no cumplen tareas esenciales por quedarse en sus casas para cuidarse y cuidar también la vida de los otros. El aumento de controles sobre el transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ubicó a la policía bonaerense y también a los alcaldes del conurbano como los encargados de fiscalizar que sólo los trabajadores esenciales accedan a andenes y paradas de colectivo interjurisdiccional.

Ayer, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, mantuvo una reunión con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, para coordinar acciones en materia de prevención, protección y seguridad. “Estamos trabajando en forma conjunta para reforzar la base de Gendarmería de Esteban Echeverría, que es una de las más importantes del conurbano sur”, explicó Gray tras el encuentro, donde especificó que “realizamos un gran esfuerzo para comprar cámaras para el Centro Operativo de Monitoreo (COM), incorporar mayor personal retirado de las fuerzas de seguridad y sumar nuevos patrulleros”.

La ministra de Gobierno de Buenos Aires, Teresa García, aseguró además que por estas horas no se “analiza” la posibilidad de volver atrás en la fase de cuarentena, aunque se incrementa minuto a minuto la preocupación por la ocupación de camas en los hospitales provinciales. “No creo que tengamos que volver para atrás por ahora, nadie puede asegurar si vamos a volver o no, pero hoy no estamos analizándolo, tenemos el 50% de las camas hospitalarias ocupadas”, afirmó García en declaraciones radiales.