Itai Hagman, en medio del debate del Presupuesto 2025: "El esquema macroeconómico del Gobierno es absolutamente insustentable"

Itai Hagman (I.H.): Hay mensajes contradictorios. Él vino al Congreso y en ese raro discurso que dio, frente a una suerte de Asamblea Legislativa que quiso hacer, planteó a este proyecto como el presupuesto más importante de la historia de la Argentina. Como todo lo que dice Milei, en donde parece que hay un antes y un después de todo lo que él hace. Después no viene Caputo, que es el ministro de Economía, y el propio Milei y también Francos salen a decir que les da lo mismo si hay o no presupuesto . Entonces, o es el presupuesto más importante de la historia o les da lo mismo.

Hay mensajes contradictorios pero no es nuevo, porque cuando se discutió la ley Bases había una actitud similar. Por un lado era la ley refundacional de la Argentina y el día que empezamos a discutirla vino a presentarla el vicejefe de gabinete, al que no le conocíamos la cara, y el secretario de Energía (NdR: José Rolandi y Eduardo Chirillo, quien renunció este jueves). Esto de presentar leyes como una gran transformación y después bajarles el precio a la hora de discutirlo te diría que es un modus operandi.

P.: ¿Y cómo se paran ustedes en este debate, que eventualmente deberían terminar rápido porque después tiene que ir al Senado? Al mismo tiempo, existe la posibilidad de este plan B, que es hacer a discreción.

I.H.: Hay un elemento adicional, que es que el Gobierno incorpora esto de la regla fiscal. El presupuesto siempre se hizo de una manera y ahora se va a hacer al revés: primero se fijan los recursos y en función de eso se definen los gastos. Ya esto es una definición política importante porque significa que no arman un presupuesto pensando en cuáles son las necesidades de la Argentina, sino en cuántos recursos hay. Se supone que vos armás un presupuesto en función de las necesidades que tiene la economía argentina de inversión en educación, salud u obra pública y una vez que definís esas necesidades pensás cómo conseguir los recursos para financiar eso. Hay muchas formas de conseguirlos, pero ellos dicen: “Los gastos se van a ajustar a los recursos disponibles”.

Esa regla fiscal le quita importancia a la discusión del presupuesto porque suponete que yo quiero dar una batalla en el Congreso de la Nación para que determinadas obras públicas estén en el Presupuesto; después, si los recursos no están, el Gobierno tiene total discrecionalidad -por la aplicación de la regla fiscal- para no hacerlas. Entonces, ¿qué importancia tiene que yo me mate acá debatiendo presupuestos de cosas que después probablemente el Presidente defina con esta regla fiscal que no se hagan? Entonces la discusión minuciosa del Presupuesto es algo al que, de alguna manera, el propio Gobierno le está quitando valor. Por lo tanto, nosotros nos estamos enfocando en las grandes discusiones que tienen que ver con la orientación de la política económica que está expresada en el Presupuesto, la regla fiscal y lo que va a implicar en términos de inversión en sectores estratégicos, como son ciencia y técnica y educación.

Itaí Hagman, diputado nacional.

P.: Muchas de las intervenciones del bloque en el debate se fijaron en la cuestión de la deuda. La mayoría del superávit que se pretende alcanzar, a través de distintas vías, se planea gastar en el pago de los intereses de la deuda. Usted lo planteó como un aspecto negativo en la primera reunión de Comisión, pero desde el oficialismo lo señalan como algo lógico.

I.H.: Este es un presupuesto que está diseñado, fundamentalmente, para darle una señal a los mercados financieros. Si prestan atención al discurso de Milei, él lo dijo explícitamente. Él habla de que necesita el equilibrio fiscal porque así va a bajar el riesgo país y, como consecuencia, va a poder volver a los mercados de deuda. Es decir, el equilibrio fiscal para Milei, muy por el contrario a lo que era su discurso de que va a ser la forma en la cual va a eliminar la inflación en la Argentina, tiene como objetivo verdadero dar una señal a los mercados financieros para que baje el riesgo país y poder volver a endeudar a la Argentina.

La inflación en Argentina no bajó por la contracción fiscal y monetaria, sino fundamentalmente por una herramienta que han utilizado muchos gobiernos a lo largo de la historia de Argentina: planchar el dólar y apreciar el tipo de cambio. Entonces la regla fiscal lo que garantiza es que los intereses de la deuda se van a pagar y él va a ajustar todo lo que tenga que ajustar el resto de las partidas para garantizar esos pagos: salud, ciencia y técnica o jubilaciones. Es un presupuesto diseñado para dar ese mensaje a los mercados financieros en donde el pago de esa deuda está por encima de cualquier derecho y necesidad de la sociedad argentina.

P.: Existe una lógica en el equilibrio fiscal que tiene que ver con la sustentabilidad a largo plazo y el orden económico. ¿Existe orden y sustentabilidad a largo plazo si se proyecta un nuevo endeudamiento?

I.H.: No, y aparte hay otra trampa que es, ¿por qué el Gobierno dice que el equilibrio fiscal garantiza no tener más problemas de deuda? En su visión, cometen muchos errores. Primero, la gran mayoría de los países capitalistas del mundo funcionan con muchos años de déficit fiscal. Tampoco es cierto que en la Argentina agroexportadora a finales del siglo XIX no había déficit fiscal y que empezó con el populismo de Yrigoyen y después con Perón. Pero sobre todo, ellos piensan que todos los demás problemas que tuvo la Argentina son el resultado del déficit y los problemas que la Argentina tuvo con la deuda son una consecuencia derivada del déficit fiscal.

Eso no es así. Primero, la deuda puede crecer por muchos factores y no solamente por el déficit fiscal, pero además ellos hacen una trampa: a una parte de la deuda, la que transfirieron del Banco Central, no la colocan. Esto es dejar de poner al capital como amortizaciones o aplicaciones financieras y los intereses de la deuda como gasto público primario, sino que ponen todo por debajo de la línea. Eso yo lo pregunté en la comisión y me lo confirmó el funcionario: la deuda va a ser creciente independientemente del índice fiscal.

¿Por qué? Porque vos estás capitalizando los intereses, lo que son hoy las Lefi y las Lecap, y por lo tanto siempre vas a endeudarte para pagar el capital más los intereses. Y después cuando venzan los nuevos intereses, vas a endeudarte para pagar el capital más los intereses. O sea que eso es una bola que va a crecer independientemente del equilibrio fiscal y por lo tanto es discutible que sea sustentable. La sustentabilidad de una macroeconomía sana no tiene que ver exclusivamente ni con la cuestión del déficit fiscal ni con la deuda, sino con un conjunto de variables que tienen que tener consistencia entre sí.

La realidad es que si vos mirás la historia argentina, el principal factor de desestabilización de la macroeconomía fue justamente el exceso del endeudamiento externo. Las grandes crisis económicas de la Argentina están todas precedidas de grandes ciclos de endeudamiento externo: la del ‘89, la del 2001, la del 2018. Este Gobierno quiere volver a eso: bajar el riesgo país para que Caputo vuelva a hacer exactamente lo mismo que hizo en el 2016 y en el 2017, que es financiar una supuesta estabilidad macroeconómica con deuda externa. Eso, hasta que explote, como explotó en el 2018. Esa es la verdadera insustentabilidad de la política económica, por eso nosotros decimos que el esquema macroeconómico que propone el Gobierno es absolutamente insustentable.

En el mejor de los casos, si tienen éxito, nos van a llevar a una Argentina que puede transitar un período de estabilidad macroeconómica, pero con desocupación masiva y alto nivel de pobreza, como lo que tuvimos en los ‘90. Si no tienen éxito, sobrevendrá una nueva crisis.

Bloque de diputados de Unión por la Patria.

El proyecto de Presupuesto como modelo de país

P.: En este escenario mencionó sectores estratégicos en los que harán hincapié, como la ciencia, la educación y las jubilaciones. Existieron consensos con otros bloques sobre estos temas.

I.H.: Hay que ver si el Gobierno tiene voluntad de dialogar con todos los bloques. Nosotros vamos a dar el debate a fondo y a hacer un montón de propuestas, pero dudo de cuál es la vocación realmente de diálogo del oficialismo con nuestro bloque. Mirando la historia de este año, lo más probable es que intenten construir una mayoría con otros bloques. Me parece que se equivocaron al convalidar la ley de Bases y el paquete fiscal, y sugiero humildemente que no vuelvan a equivocarse con esta discusión del Presupuesto, porque indefectiblemente va a implicar un ajuste muy fuerte a las provincias.

Muchas veces se pone como argumento la necesidad de los gobernadores para hacer acuerdos legislativos. Yo creo que el ajuste sobre las provincias va a ser brutal y además va a estar dentro de ese gasto llamado discrecional, es decir el gasto que él va a ajustar si no le alcanza la plata. No le va a alcanzar: las proyecciones macroeconómicas en las que está sustentado el Presupuesto, a nuestro juicio, son muy difíciles de cumplir. Los recursos están estimados en función de una economía que va a crecer 5%, que va a tener superávit comercial y que va a tener baja inflación; si eso no ocurre, los recursos van a ser menos, y por lo tanto ni siquiera lo que hoy ya es un presupuesto de ajuste se va a poder cumplir. El ajuste va a ser más grande de lo que está hoy estipulado en el Presupuesto si efectivamente la macroeconomía no funciona. Me parece que sería un error que los bloques de la oposición convaliden eso.

P.: Retomando la cuestión del debate a fondo, ¿cuál es la mirada sobre este artículo que elimina el presupuesto mínimo a la educación y la ciencia? Además, me interesa saber cómo continuó su reclamo sobre el DNU que habilita el libre canje de deuda.

I.H.: Fijate, también por eso pierde sentido la discusión de las leyes: la oposición dialoguista logró eliminar de la Ley de Bases determinadas cosas, muchas de las cuales después el Gobierno las sacó por DNU. Entonces, ¿de qué sirve la negociación? Es una estafa y la experiencia del bloque dialoguista la verdad es que no ha tenido los resultados que esperaban. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con los cambios en la Ley de Administración Financiera y en la Ley de Sostenibilidad de la Deuda, que le ponían un un tope al endeudamiento en moneda extranjera, justamente por este aprendizaje histórico, y establece las condiciones en las cuales el Gobierno puede hacer un canje de la deuda. Primero por DNU lo modificaron y ahora lo ponen en el Presupuesto. Sería absolutamente inaceptable que el Congreso apruebe eso, siendo que la mayoría se pronunció en contra cuando se impulsó la Ley de Bases. Lo mismo con la fórmula jubilatoria.

En el caso de Educación y Ciencia y Técnica no es solamente el ajuste, sino algo muy grave que es la suspensión de las metas de inversión. Si vos miras la inversión en Educación, se llegó al 6% del PBI en el 2015 y después bajó; en Ciencia y Técnica venía subiendo y después bajó durante el gobierno de Macri, volvió a subir durante el gobierno del Frente de Todos pero ahora va a volver a bajar. Acá hay una discusión de modelo país y qué desarrollo tenés para un país si vos no vas a invertir en Ciencia y Técnica y en Educación Superior.

Me parece que el proyecto de Presupuesto revela que el modelo de país que tiene el Gobierno se parece mucho más a Estados fallidos en clave neocolonial, que son plataformas de extracción de recursos naturales por parte de algunas empresas de algunos países potencias. Si vos mirás qué han hecho los países capitalistas que esta gente admira, han hecho todo lo contrario a lo que está haciendo Milei: han invertido en educación y en ciencia; han planificado su desarrollo económico; y han protegido su industria.

P.: Estuvo Patricia Bullrich en la comisión de Presupuesto. Su presencia llega mientras la agenda de seguridad viene avanzando en el Congreso y desde el Gobierno remarcan la necesidad de inversión en el área. ¿Hay una observación sobre esto desde el bloque?

I.H.: No se puede separar la política de seguridad del conjunto de un modelo de país. Si vos tenés una economía que hace que crezca la pobreza y la desigualdad y que no garantiza educación, por más gendarmes que mandes a la calle y por más mano dura no vas a poder resolver el problema de la inseguridad. Por otro lado, todas las leyes que está mandando Bullrich tienen una cuota muy grande de demagogia, que funciona un tiempo en un sector de la población y creo que tiene poco correlato con la realidad en términos de seguridad. Además tiene elementos peligrosos en su aplicación a ámbitos que no tienen que ver con la política de seguridad, como por ejemplo la cuestión vinculada a organizaciones sociales y sindicatos, a los cuales en la narrativa del Gobierno se tiende a asociar a organizaciones mafiosas o criminales.

Yo creo que ellos están preparando el terreno para una deriva autoritaria. Milei, Bullrich y Villarruel son personas que si pudieran saldrían de las reglas de convivencia democrática; no tengo dudas. Creo que lo que ellos hacen con la violencia que bajan es tantear a la sociedad; están tirando la cuerda a ver hasta dónde se habilita que el Gobierno tome una actitud de violencia. Sé que esto puede sonar exagerado para muchos sectores, pero si uno revisa la historia argentina los procesos autoritarios siempre al principio parecían que no iban a ser tan graves.

Espert, Abdala, Guberman y Quirno, en la primera sesión de debate del Presupuesto.

Reclamo universitario y resistencia opositora

P.: En estos 10 meses no hubo expresión de resistencia tan marcada como la toma masiva de universidades. ¿Qué observa en esa organización?

I.H.: El Gobierno pareciera a veces desconocer la historia y cree que porque ganó una elección la sociedad argentina ya no es la que era. La Argentina tiene una larga tradición de lucha en determinados derechos y uno de ellos es el de la educación pública, que no es el resultado solamente de algún gobierno que vino e hizo políticas, sino que es el resultado de una reforma que hubo en 1918 y de distintas peleas de una comunidad universitaria que se mantuvo y se movilizó muy fuerte cuando se quiso avanzar en la privatización del sistema universitario en los ‘90. Es una de las cosas que no se logró, como sí se logró destruir en otros países de América Latina.

Lo que está pasando es lo lógico: la comunidad universitaria sale a defenderse porque percibe con razón que la discusión no es solamente presupuestaria, sino que este es un Gobierno que está en contra del sistema universitario público. Milei lo ha dicho infinidad de veces. Nosotros hoy tenemos que enfrentar una ofensiva muy fuerte de reestructuración muy regresiva y reaccionaria. La tenemos que combatir y resistir de plano, porque si esto avanza y logran privatizar todas las empresas estatales, destruir las universidades públicas, el sistema científico y las capacidades del Estado nos va a costar mucho dar vuelta.

Entonces nosotros tenemos que dar un combate frontal contra este proceso de absoluta deshumanización; tenemos que tener la capacidad de evitar los daños irreversibles. En eso, cualquier movilización o cualquier actor que salga a pelear para nosotros lo hace con todo derecho. Por supuesto que después la discusión será en el terreno de la democracia, pero no es que solamente vamos a esperar 3 años para poder elegir un nuevo gobierno.

P.: ¿Hay una posibilidad de reconquistar la iniciativa parlamentaria para dar esta confrontación concreta?

I.H.: Nosotros somos minoría, ese es un dato. Tenemos que hacer un doble movimiento: por un lado tenemos que tratar de construir con otros bloques algunos consensos básicos, que lo pudimos hacer en dos temas hasta ahora (recomposición de jubilaciones y financiamiento universitario); y mientras tanto ir generando las condiciones para que todas las personas sepan que el año que viene no estamos discutiendo qué candidato nos gusta más para la elección, sino que la discusión es si la oposición logra tener una mayoría para impedir que el Gobierno avance en este programa de destrucción del Estado argentino y la entrega de sus recursos o si no se logra esa mayoría.

Esa incluso es una interpelación hacia nuestra propia fuerza política. Hay no pocos legisladores de ambas cámaras que provienen de listas de Unión por la Patria o el peronismo que habilitaron las leyes del gobierno de Milei. También nos tenemos que hacer cargo de eso y pensar cómo en el 2025 eso no pueda volver a pasar. Nuestros diputados no pueden ingresar al mercado persa de las Banelco del siglo XXI para traicionar el mandato para el que fueron electos.