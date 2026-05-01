Más de 1.600 delegados gremiales aprobaron un programa sindical con eje en salario digno y distribución de la riqueza

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) realizó su primer plenario nacional y votó un documento de diez puntos. Reivindicó el derecho a huelga, pidió un salario mínimo de $2.802.755 y anticipó que buscará construir un plan de lucha.

El FreSU realizó su primer plenario nacional con más de 1.600 delegados gremiales y aprobó un programa de diez puntos con eje en salario, empleo y derecho a huelga.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) realizó este viernes su primer plenario nacional, en el marco del Día Internacional de las y los Trabajadores , con la participación de más de 1.600 delegados gremiales . Durante el encuentro, el espacio aprobó un programa común con eje en el salario, la distribución de la riqueza, la defensa del empleo y el derecho a huelga.

El documento, titulado “Unidad, lucha y rebeldía para recuperar la Patria” , plantea una propuesta de diez puntos con medidas políticas, económicas y sociales. Allí, el FreSU sostuvo que la crisis actual combina caída del salario real, precarización laboral, endeudamiento externo y de los hogares, destrucción de la industria nacional, concentración económica y desigualdad creciente.

El primer punto del programa votado por los delegados fue “salario digno y distribución de la riqueza” . En ese apartado, el frente sindical reclamó un Salario Mínimo Vital y Móvil que permita cubrir alimentación, vivienda, educación, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.

Según precisaron desde el FreSU, ese salario debería ubicarse en $2.802.755 para un trabajador sin cargas de familia. Además, el programa incluyó pedidos de aumento general de salarios, paritarias libres y sin techo , igual salario por igual tarea y reconocimiento de las tareas de cuidado.

Al cierre del plenario, el secretario general de la UOM , Abel Furlán , sostuvo: “Nunca más de aquí hacia el futuro, las y los trabajadores vamos a andar en tinieblas. Tenemos claro el Programa, tenemos claro qué es lo que tenemos que defender para nosotros, para nuestras familias y para nuestra Patria”.

plenario sindicato

Furlán también anticipó que el frente buscará ampliar su presencia en distintas provincias para avanzar hacia un plan de lucha. “Este Frente tiene que generar músculo”, afirmó, y planteó que el objetivo es construir un camino que desemboque en “una huelga para decir basta”.

También intervino el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó la reforma laboral y llamó a resistir su aplicación en los lugares de trabajo. “Hay una sola manera de derrotar la reforma laboral, de enterrarla para siempre, es no cumpliéndola en los lugares de trabajo”, sostuvo. Por su parte, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, afirmó que el frente sindical se constituyó “pensando en la lucha” contra el Gobierno, las patronales y los sectores sindicales que, según señaló, intenten frenar el reclamo.

Del acto de cierre participó también el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, quien recibió el respaldo del FreSU tras la sanción impuesta por la Secretaría de Trabajo contra el sindicato de maquinistas ferroviarios. El espacio calificó esa medida como un acto de “persecución y disciplinamiento” contra el movimiento obrero.

El programa fue elaborado a partir del debate en ocho comisiones y contempla propuestas sobre trabajo, producción, economía, recursos estratégicos, deuda, informalidad, vivienda, salud, educación, seguridad social y libertad sindical. Entre los principales puntos, el documento reclamó la derogación de la normativa laboral considerada regresiva, la defensa de los convenios colectivos, la estabilidad en el empleo, la limitación de la tercerización y la regularización del trabajo no registrado.

En materia productiva, el FreSU propuso una política industrial activa, la reactivación de la obra pública, crédito para producir, reforma tributaria progresiva, sustitución inteligente de importaciones y ciencia y tecnología al servicio del desarrollo nacional.

El frente está integrado por más de 140 organizaciones de las tres centrales obreras, entre ellas la UOM, ATE, la Federación Aceitera y Desmotadora, sindicatos aeronáuticos, docentes universitarios, encargados de edificios, portuarios, papeleros, molineros, gráficos, metrodelegados, curtidores, visitadores médicos y APJ Gas.