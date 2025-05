Javier Milei celebró el recorte en el gasto público: "¿Se acuerdan los que nos hablaban de la tijerita?"

GRÁFICO NO APTO PARA IMBÉCILES

Se acuerdan los que negaban el paso de la motosierra y nos hablaban de la tijerita?



PD: uno de esos chantas no sólo decía tener un plan que no tenía y que trataba de robar el de otros, sino que decía que era imposible ajustar más de 1% del PIB. https://t.co/x9KLDsY5cw