Javier Milei le respondió a Lula da Silva: "¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad?"

El mandatario libertario apuntó contra su par brasileño tras las críticas. "¿Estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aún cuando sea cierto?", señaló.

"Las cosas que yo dije encima son ciertas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije, comunista? ¿Y acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aún cuando sea verdad?".