Crece la tensión con Victoria Villarruel: el Gobierno no le extendió invitación para el Tedeum

El tedeum por el 25 de mayo se desarrollará el lunes en la Catedral Metropolitana. En medio de la interna que atraviesa a La Libertad Avanza (LLA), el oficialismo busca mostrar en el acto una imagen de cohesión política y respaldo interno alrededor del Presidente, aunque con la vicepresidenta fuera de la foto.

La Casa Rosada ultima los preparativos para el Tedeum del 25 de Mayo, una ceremonia que este año tendrá una carga política especial para el Gobierno de Javier Milei. En medio de las tensiones internas que atraviesan a La Libertad Avanza (LLA) , el oficialismo busca mostrar una imagen de cohesión, aunque con una ausencia de peso: la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Pese a que la distancia entre Villarruel y el núcleo duro libertario viene profundizándose desde hace largos meses , se esperaba que ambos representantes del Poder Ejecutivo volverían a coincidir públicamente, tal como ocurrió durante el Tedeum de 2025. Sin embargo, desde el entorno de la titular del Senado aseguraron que no recibieron ninguna invitación formal para participar del acto del lunes por la mañana.

"La Vicepresidente de la Nación no ha sido invitada al Tedeum del 25 de mayo. Las invitaciones son cursadas formalmente por la secretaría general de la Presidencia, a través del área de ceremonial", explicaron a este medio desde el entorno de Villarruel.

Mientras tanto, en Balcarce 50 concentraron esfuerzos en garantizar asistencia completa de ministros y funcionarios nacionales. La prioridad oficial es construir una postal de unidad luego de los recientes cortocircuitos entre el sector alineado con Santiago Caputo y el armado político que responden Karina Milei y Martín Menem.

Ante las consultas por la ausencia de Villarruel, desde el entorno de los Milei deslizaron que “al tedeum también puede invitar la Iglesia”, en referencia al Arzobispado de Buenos Aires encabezado por monseñor Jorge García Cuerva. Sin embargo, desde el sector del clero aclararon que las invitaciones al evento "son responsabilidad exclusiva de la Presidencia de la Nación".



Así, explicaron que la organización responde al siguiente esquema: el Presidente le solicita al Arzobispo la celebración, y una vez aceptada, todo lo referido a invitaciones, protocolo, asignación de lugares y seguridad corre por cuenta de la Secretaría General de la Presidencia. El Arzobispado "solo interviene en lo litúrgico" como la celebración, los ritos, los cantos.

En la antesala de la ceremonia, García Cuerva ya había dejado un mensaje con fuerte tono político durante la misa en homenaje al papa Francisco, que contó con presencia de dirigentes de distintos espacios: "A ver cuándo la vamos a cortar con mirarnos como enemigos porque pensamos distintos. Ni siquiera podemos ser capaces de sentarnos en el mismo banco de una Iglesia".

El esquema protocolar establece que el Presidente solicita formalmente al Arzobispo la realización del Tedeum y, una vez aceptada la celebración, toda la organización vinculada a invitados, seguridad y ceremonial queda bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. El Arzobispado únicamente interviene en los aspectos litúrgicos, como la misa, los ritos y los cantos. Tanto las tarjetas de invitación como la distribución de lugares son responsabilidad exclusiva del ceremonial presidencial.

La agenda oficial del Tedeum por el 25 de mayo

La agenda oficial por el 25 de Mayo comenzará a la medianoche del lunes con la transmisión en cadena nacional del Himno Nacional Argentino. Más tarde, a las 9.40, Javier Milei partirá desde Casa Rosada hacia el Cabildo, donde se ofrecerá chocolate caliente para quienes se acerquen a participar de la celebración y se interpretará el himno junto a la Fanfarria Alto Perú.

Desde allí, el Presidente caminará acompañado por integrantes de su Gabinete hasta la Catedral Metropolitana para asistir al tradicional Tedeum encabezado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. El recorrido tendrá nuevamente un fuerte componente simbólico para el oficialismo, que busca recuperar iniciativa política luego de semanas atravesadas por tensiones internas y disputas entre distintos sectores de La Libertad Avanza.

En Balcarce 50 consideran que la ceremonia puede convertirse en una oportunidad para bajar el ruido interno y reordenar al oficialismo. Por eso, en el Gobierno entienden que la jornada tendrá un peso político que irá más allá del acto religioso y funcionará como una señal tanto hacia dentro como hacia fuera del espacio libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EpiscopadoArg/status/2057561329112875200&partner=&hide_thread=false Monseñor Marcelo Colombo y monseñor Raúl Pizarro, presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, respectivamente, junto al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, se reunieron hoy en el Palacio San Martín para dialogar sobre distintos… pic.twitter.com/YEhrTc16ag — Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) May 21, 2026

Dentro del oficialismo también siguen con atención el contenido de la homilía que brindará García Cuerva. El arzobispo porteño viene manteniendo intervenciones públicas vinculadas a la situación social y económica del país, por lo que en Casa Rosada observan de cerca el tono que podría adoptar su mensaje frente al Presidente y la dirigencia política.

Una vez finalizado el Tedeum, Milei encabezará una reunión ampliada de Gabinete en Casa Rosada. El encuentro buscará combinar revisión de gestión con relanzamiento político, luego de una semana marcada por fuertes cruces internos y enfrentamientos públicos entre dirigentes libertarios y cuentas asociadas al ecosistema digital oficialista.