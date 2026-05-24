Mundial 2026: los cinco países que deberán pagar hasta u$s15.000 para ingresar a EEUU

Uno de los países organizadores aplicará fianzas especiales para ciudadanos de un grupo de naciones que participarán de la Copa del Mundo.

Estados Unidos exigirá fianzas migratorias de hasta u$s15.000 a ciudadanos de cinco países clasificados al Mundial 2026.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó que ciudadanos de cinco países clasificados al Mundial 2026 deberán pagar una fianza de hasta u$s 15.000 para obtener visas de visitante. La medida afecta a fanáticos y viajeros de Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez, aunque existirán exenciones para atletas y ciertos hinchas registrados oficialmente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, las autoridades estadounidenses oficializaron nuevas condiciones de ingreso para ciudadanos de determinados países. Según confirmó la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) , algunos solicitantes deberán abonar un depósito económico como garantía para recibir la visa B1/B2 de visitante.

La disposición alcanza a personas provenientes de Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez , todas naciones ya clasificadas a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El Departamento de Estado estadounidense defendió la continuidad del sistema y aseguró que “demostró su eficacia a la hora de reducir drásticamente el número de titulares de visados que se quedan más tiempo del permitido y permanecen ilegalmente en Estados Unidos”.

La medida alcanza a viajeros de Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez.

Cómo funciona el sistema de fianzas

El proceso comienza durante la entrevista consular para tramitar la visa de turista o visitante. Allí, un oficial determina si el solicitante deberá pagar la garantía económica y fija el monto correspondiente.

Las cifras establecidas pueden ser de u$s5000, u$s10.000 o u$s15.000, dependiendo de cada caso. Luego, el viajero debe completar el Formulario I-352 del Departamento de Seguridad Nacional y efectuar el pago únicamente mediante la plataforma oficial Pay.gov.

Desde las autoridades estadounidenses remarcaron que el uso de sitios externos o intermediarios no está permitido y que el pago solo puede realizarse a través del enlace enviado directamente por un funcionario consular.

Qué fanáticos quedarán exentos

La CBP confirmó además que algunos viajeros vinculados al Mundial 2026 podrán evitar el pago de la fianza. Entre ellos aparecen los jugadores, miembros de delegaciones oficiales, personal de apoyo y familiares directos de las selecciones participantes.

También existirán beneficios para ciertos aficionados que hayan comprado entradas oficiales antes del 15 de abril y que estén registrados correctamente en el sistema PASS (Priority Appointment Scheduling System).

hinchas argentinos Las autoridades aclararon que la exención de la fianza no garantiza automáticamente la aprobación de la visa.

Sin embargo, las autoridades aclararon que la exención económica no garantiza automáticamente la aprobación de la visa. Todos los solicitantes continuarán atravesando controles y verificaciones migratorias para comprobar que cumplen con las leyes estadounidenses.

Cuándo se devuelve el dinero de la garantía

Según la documentación oficial, el dinero depositado será reintegrado si el visitante abandona Estados Unidos dentro del plazo autorizado o si finalmente no utiliza la visa otorgada.

La devolución también aplica en los casos donde el ingreso al país sea rechazado por las autoridades migratorias en el aeropuerto de llegada.

Por el contrario, la garantía económica se perderá si la persona permanece más tiempo del permitido, no abandona el país o inicia trámites para modificar su situación migratoria, incluidos pedidos de asilo.

Además, quienes estén alcanzados por este programa especial solo podrán ingresar y salir de Estados Unidos mediante aeropuertos comerciales o centros de preautorización de la CBP, ya que no se permitirá el acceso por vía terrestre, marítima ni en vuelos chárter.

Copa del Mundo Trump Infantino Patrick Smith/Getty Images Estados Unidos defendió la política y aseguró que el 97 % de los viajeros sujetos a fianza regresó a su país en el plazo previsto. Patrick Smith/Getty Images

El Gobierno de EEUU defendió la medida

El Departamento de Estado destacó los resultados obtenidos por el programa de fianzas migratorias y aseguró que la política permitió reducir significativamente los casos de permanencia irregular.

Según datos oficiales difundidos por las autoridades estadounidenses, cerca de 1000 extranjeros recibieron visas bajo este sistema y el 97 % regresó a su país dentro del plazo establecido.

Además, el Gobierno sostuvo que el programa permitió ahorrar “cientos de millones de dólares” al sistema migratorio estadounidense, motivo por el cual decidieron ampliar la medida en la antesala del Mundial 2026.