Javier Milei mantiene imagen digital positiva pese a las críticas por los incendios en la Patagonia

El análisis en redes muestra 47% de sentimiento positivo para el Presidente, 45% negativo por los incendios y una agenda de fuerte polarización.

El presidente Javier Milei mantiene por cuarto mes consecutivo una imagen digital positiva en redes sociales, pese a las fuertes críticas por su reacción frente a los incendios en la Patagonia . Durante enero, el sentimiento positivo rondó el 47%, mientras que el negativo alcanzó el 45% y el 8% se mantuvo neutral.

Según un informe de la consultora Ad Hoc, el sentimiento digital positivo se explicó, principalmente, por las menciones vinculadas a las celebraciones del secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, llevado adelante por el gobierno de Donald Trump, y por el vínculo de Milei con Estados Unidos .

En contrapartida, el 45% de sentimiento negativo estuvo asociado casi exclusivamente a los incendios en la Patagonia , “un tema que se impuso en la agenda del Gobierno”, mientras que el 8% de las menciones se mantuvo en un registro neutral.

“Las comunidades opositoras lo colocaron a Milei como responsable por la situación en la Patagonia , acusándolo por su inacción frente al tema. Esta conversación no fue controlada en ningún momento por las comunidades oficialistas”, indicó el informe.

La agenda digital en torno al Presidente estuvo atravesada por una fuerte polarización y por la disputa de encuadres entre comunidades marcadamente oficialistas, enfocadas en la agenda partidaria y en temas internacionales.

Dentro de los tópicos que aportaron una lectura favorable sobre Milei se destacaron su vínculo con Trump, su presencia en Davos, el denominado Tour de la Gratitud en Mar del Plata y su participación en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María.

image

En cuanto a los debates que resultaron más perjudiciales para su imagen, prácticamente todos estuvieron relacionados con la situación de los incendios en la Patagonia, que -según el informe- fue la única problemática que el Gobierno “no controló”.

A la vez, las comunidades oficialistas “potenciaron la agenda positiva en torno a Milei” e instalaron temas que le resultaron favorables, como los ya mencionados, “ante la falta de disputa de parte de las comunidades opositoras, que solo criticaron masivamente el accionar de Estados Unidos en Venezuela”.

image

“Los incendios fueron un foco de negatividad alto para Milei, pero el único del mes. El Presidente pudo controlar la conversación a su alrededor con temas que le fueron positivos. Las comunidades internacionales tuvieron un rol central, tanto en el posicionamiento positivo de temas en relación a su vínculo con Trump y Estados Unidos, como en torno a la hipótesis que atribuía la responsabilidad de los incendios a Israel”, concluyó Ad Hoc.