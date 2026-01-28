La crítica de Baby Etchecopar a Javier Milei por su show con Fátima Flórez: "Hay una parte del país que se prende fuego" + Seguir en









A pesar de reconocerse como votante del mandatario, Etchecopar cuestionó la oportunidad del viaje en medio de la crisis por los incendios que está sufriendo el país.

El periodista apuntó contra el presidente por su pasó por Mar del Plata.

El periodista y conductor de Radio Rivadavia, Baby Etchecopar, lanzó una dura crítica al presidente Javier Milei antes de su aparición en el escenario junto a su ex pareja, Fátima Flórez, la misma se dio durante la noche del martes en el Teatro Roxy de Mar del Plata.

A pesar de reconocerse como votante del mandatario, Etchecopar cuestionó la oportunidad del viaje en medio de la crisis climática que está sufriendo el país: “Yo no le pego a Milei, pero reflexiono sobre cosas que me molestan”, comenzó en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Para Baby, el gesto es erróneo: “No creo que sea oportuno ir a cantar 'El rock del gato'... digamos, a boludear, ¿no? Cuando hay una parte del país que se prende fuego, hay gente que se quedó sin casas”.

"A veces no solo hay que serlo, sino parecerlo", sentenció el periodista.

En las afueras del teatro, se cruzaron los cánticos de opositores y militantes que hicieron escuchar sus consignas a favor y en contra del líder libertario. "Presidente, Presidente", gritaban por un lado, mientras que de la vereda contraria, los manifestantes coreaban: "Qué se vaya, qué se vaya". Javier Milei y Fátima Flórez cantando Luego de su paso por la obra de Florez, Milei se dirigió directamente a La Derecha Fest, donde fue el orador principal. El evento funciona como un punto de encuentro del espacio liberal-conservador y como plataforma para reforzar el discurso ideológico del oficialismo frente a militantes y simpatizantes.