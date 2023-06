Javier Milei pierde otro aliado: "No vamos a ser el vehículo electoral de mafias o delincuentes"

Fuerte denuncia contra Milei

“Ingenuamente, hace unos meses nos sumamos a este proyecto político creyendo que sería una alternativa diferente a las que existen actualmente en nuestro país. Comprobamos, dolorosamente, que es solo una franquicia política que vendió las candidaturas al mejor postor sin importar el prontuario delictivo de quienes las compraban”, reza el comunicado.

"Nosotros no podemos formar parte de eso. Por eso nos vamos con la frente bien alta. Les dejamos la rosca, el delito y la estafa. Nos llevamos la honestidad y los sueños de luchar por los entrerrianos”, afirmaron.

Además, señalaron que "cientos de dirigentes y personas de bien creyeron en este proyecto político denominado La Libertad Avanza Entre Ríos" pero fueron "estafados por quienes no tienen ningún problema en vender su banca al mejor postor".

Luego de haberse incorporado al espacio, con la sucesión de los días dijeron haber descubierto "que este frente electoral, que parecía la renovación, escondía las peores prácticas de la política". Y apuntaron contra Milei y su entorno: "Creímos en un león, pero estaba repleto de cuervos”.

Los dirigentes del Partido Ser aseguraron que seguirán "defendiendo el bienestar de los entrerrianos desde lo político y lo social. Somos honestos y transparentes. Vivimos de nuestros trabajos y creemos que la política debe resolver los problemas de la miseria, la marginalidad y la pobreza que flagela a nuestra provincia. La Libertad Avanza Entre Ríos no vino para eso. Vino para representar las mezquindades y miserias de los que no tienen moral. Nosotros no vamos a ser parte de eso”.

Milei Kikuchi.jpeg Javier Milei junto a Karina Milei y Carlos Kikuchi, principales armadores de La Libertad Avanza.

Qué ocurrió

Desde el Partido Ser señalaron que el conflicto se originó cuando el Partido Fe, que responde al massismo y también forma parte de la alianza liberal en Entre Ríos, rompió los acuerdos preestablecidos entre los integrantes del espacio y modificó de manera unilateral la conformación de las Juntas Electorales.

Además, en el armado de listas a diputados provinciales se vieron beneficiados los precandidatos que responden al Partido Fe, en perjuicio de los representantes del Partido Ser.

Otro de los puntos de conflicto tuvo que ver con la sorpresa que se llevaron desde el espacio al notar que en decimoprimer puesto de la lista de precandidatos a diputados provinciales figura Isabel Rodríguez Varela, hija de Alberto Rodríguez Varela, quien fue ministro de Justicia de Jorge Rafael Videla durante la última dictadura militar.

Ante estos conflictos, desde la dirigencia del Partido Ser tomaron la decisión de dejar de formar parte de La Libertad Avanza y publicaron el contundente comunicado de prensa.