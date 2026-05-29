Javier Milei volvió a criticar a Juan Román Riquelme tras la eliminación de Boca de la Libertadores: "Yo te avisé..."

El Presidente recordó el fragmento de una entrevista en donde criticó la gestión del exjugador. Tras perder en su cancha, el xeneize disputará la Copa Sudamericana.

Javier Milei volvió a meterse de lleno en la política de Boca Juniors y aprovechó la eliminación del club de la Copa Libertadores para relanzar una de sus críticas más repetidas contra Juan Román Riquelme . El Presidente compartió en sus redes sociales un viejo fragmento de una entrevista radial donde había asegurado que la "gestión de Riquelme es un desastre "acompañado por un mensaje breve: “Yo te avisé...”.

La publicación llegó pocas horas después de la derrota 1 a 0 frente a Universidad Católica de Chile en La Bombonera , un resultado que dejó a Boca afuera de la fase de grupos de la Libertadores por primera vez en 32 años. En medio del clima caliente, el presidente de Boca abandonó su palco antes del final del partido y bajó al vestuario para reunirse con jugadores y cuerpo técnico.

El audio que difundió Milei corresponde a una entrevista que dio en noviembre de 2024 en Radio Rivadavia. Allí, consultado por Cristina Pérez sobre la situación futbolística del club, el mandatario respondió entre risas: “En el fondo casi le diría que me está tirando un centro”. Después, fue todavía más directo: “Está claro que la gestión de Riquelme es un desastre”.

La crisis deportiva también quedó expuesta en las declaraciones posteriores al encuentro. “Tenemos que reunirnos, hablar y pensar en todo lo que pasó en este tiempo para después tomar una decisión”, afirmó el entrenador Claudio Úbeda en conferencia de prensa.

En aquel reportaje radial, Milei también recordó por qué decidió involucrarse en las elecciones de Boca de 2023 apoyando a la lista opositora encabezada por Andrés Ibarra, que llevaba a Mauricio Macri como candidato a vicepresidente.

“Yo hice lo que tenía que hacer. Había una cuestión institucional y de pensamiento. En el fondo, Riquelme es un kirchnerista manejando a Boca“, sostuvo entonces el Presidente. Además, defendió la ausencia de Macri en aquella votación: “Él no pudo ir a votar porque tuvo que viajar a Suiza. Nosotros tenemos una excelente relación con el presidente Macri”.

Milei acumula ya una serie de apariciones públicas en las que criticó duramente a la conducción del club. En agosto de 2025, durante una exposición ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), había lanzado otra frase que rápidamente se viralizó: “Yo creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River”.

Tras la eliminación en la Libertadores, Boca deberá disputar ahora los playoffs de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará a O’Higgins de Chile durante la semana del 21 de julio. El ciclo de Riquelme al frente del club acumula ya más de tres años y medio sin títulos.

Boca U catolica Archivo. Boca quedó eliminado tras perder 1-0 de local en la Bombonera.

El vínculo entre Milei y Boca, además, viene deteriorado desde hace tiempo. En julio de 2023, el actual Presidente contó públicamente por qué se había alejado del club y hasta reveló que, por momentos, llegó a simpatizar por River Plate en la final de la Copa Libertadores 2018 disputada en Madrid: “En la final de Madrid hinché por Boca, pero cuando entró Fernando Gago, que fue otro acto de populismo, hinché por River”.