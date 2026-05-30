Caso Agostina Vega: el padre reveló que habló con el único detenido y apuntó contra el entorno de la madre

El padre de la menor apuntó contra el único detenido de la causa - con quien aseguró que mantuvo una conversación - y el entorno de la madre. Agostina permanece desaparecida hace 1 semana.

La búsqueda de Agostina Vega , la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, sumó este sábado un nuevo capítulo luego de que su padre, Gabriel Vega , revelara que mantuvo un encuentro a solas con Claudio Barrelier, el único detenido en la causa, antes de que fuera arrestado por la Policía.

Según relató, logró obtener el número de teléfono del sospechoso y concretó una reunión que grabó de manera oculta. "Conseguí el teléfono del tipo, me junté y lo grabé. Hay una filmación de todo lo que dice y hay cosas que son muy duras ahí", aseguró. Sin brindar mayores detalles sobre el contenido, agregó: "Son cosas muy complicadas las que dice en esa grabación".

Las declaraciones se producen mientras la investigación continúa centrada en Barrelier, detenido desde el miércoles por orden de la Justicia cordobesa, en el marco de la desaparición de la menor.

Durante una entrevista con TN, Gabriel Vega también apuntó contra el entorno cercano de la adolescente y cuestionó especialmente a la madre de Agostina.

"Entre la madre y este tipo hay algo… no sé qué pero hay algo" , afirmó. Además, sostuvo que, de haber conocido con mayor profundidad el contexto en el que se movía su hija, habría intentado evitarlo. "Si sabía cómo era su entorno, hubiese movido cielo y tierra para evitarlo", expresó.

En ese marco, pidió que cesen las conductas que, según considera, dificultan el avance de la investigación. "Les digo que del otro lado —en referencia a la familia materna—, dejen de entorpecer la investigación", reclamó.

El padre también puso en duda algunas de las declaraciones realizadas durante la causa y señaló contradicciones en torno al vínculo entre la madre de la adolescente y el detenido.

Alerta Sofia Agostina Vega El Ministerio de Seguridad emitió una alerta Sofía por el caso de Agostina Vega.

"Al principio que no lo conocía, después que lo conocía, después que terminó siendo el novio y así se fue desglosando esta investigación", sostuvo.

Luego agregó: "Yo pido que digan la verdad. Y las personas que están implicadas; si fuiste responsable de alguna cosa, y bueno, hacete cargo mamá, o hacete cargo papá, es así de simple. El que nada debe, nada teme".

A lo largo de la entrevista, el padre de la adolescente insistió en sus sospechas de que el único detenido no habría actuado solo. "Para mi tiene ayuda. Sólo no ha actuado. Hay gente que esta implicada, hay cómplices", aseguró.

También describió a Agostina como una joven confiada y recordó las advertencias que solía hacerle. "Agos era una persona muy confianzuda, porque era inocente, mi hija era así, ella confiaba mucho en la gente y yo le decía 'no seas así, no confíes en la gente'. Pero del otro lado no, de este lado siempre hubo límites", afirmó.

Visiblemente conmovido, cerró con un mensaje dirigido a su hija y a quienes puedan tener información sobre su paradero. "Yo lo único que quiero es que Agostina aparezca y que caiga quien tenga que caer. Ya no me interesa mas nada, así de simple".

"Me voy a pelear con el mundo entero si lo tengo que hacer, porque yo voy a encontrar a Agostina. Lo voy a hacer", agregó.