En medio de tensiones internas, se posterga la conferencia del vocero presidencial

Live Blog Post

Río Negro responde a la amenaza de Javier Milei: "Tendremos que defendernos, podemos dejar sin energía al gobierno nacional"

El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, se refirió a la amenaza de Luis Caputo, luego replicada con mayor vehemencia por Javier Milei en la última reunión de Gabinete, de un posible recorte presupuestario a las provincias en caso de ser rechazada la ley ómnibus y lanzó una fuerte advertencia: "Tendremos que defendernos, podemos dejar sin energía al gobierno nacional".

En declaraciones radiales, Pesatti no escatimó en sus críticas al gobierno nacional por las intenciones de recortar partidas provinciales como parte del ajuste fiscal: "Podríamos literalmente dejar sin energía al gobierno nacional. La Patagonia es fundamentalmente el verdadero motor energético de la Argentina por la cantidad de energía que aquí se produce. Nosotros, los patagónicos, producimos el 90% de la energía que Argentina necesita. En ese juego de amenazas uno responde como puede".

Pesatti hizo hincapié en el sustento de Río Negro y el aporte de la provincia a todo el territorio. "No se puede, me parece a mí, utilizar la amenaza como metodología para gobernar. 'Los voy a fundir a todos', ¿quién se cree que es quien hoy está ocupando la presidencia? ¿Un ciudadano más? No puede decir semejante cosa. Además las provincias no vivimos de otra cosa que no sea lo que las propias provincias producen", señaló.

Leé la nota completa