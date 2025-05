Javier Milei recibió la "Orden Ecuestre Militar de los Caballeros Granaderos de los Andes"

El vínculo de Javier Milei con los granaderos

En el tiempo que lleva de mandato, Javier Milei mantuvo una importante cercanía con el Regimiento de Granaderos. La última tuvo lugar en marzo, durante la ceremonia por el aniversario de la creación del cuerpo militar, donde destacó su importancia para la independencia argentina y del conteniente.

“Concebida para ser una fuerza de élite desde su origen, el Regimiento de Granaderos profesionalizó lo que por aquel entonces era un ejército de pocos años, y además formó en valores a cada uno de sus integrantes. Esto resultó fundamental para alcanzar el éxito en la campaña libertadora de San Martín”, remarcó.

javier milie luis petri.jpg

“Probablemente, la historia de nuestra Independencia sería distinta si no hubiera tenido a los granaderos como protagonistas", valoró Milei y no dudó en asegurarles a los granaderos presentes que "la historia del continente entero hubiese sido diferente de no haber sido por ustedes".

“Estos valores que a día de hoy ustedes siguen encarnando deberían servir como fuente de inspiración para todos nuestros compatriotas", continuó el Presidente y remarcó que "sin duda, nos ayudarían a sacar el país adelante mucho más rápido”.

La ceremonia se llevó a cabo en el Regimiento de Infantería 1 de Patricios, ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde el mandatario estuvo junto al ministro de Defensa, Luis Petri, y al jefe del Ejército Argentino, general de división Carlos Alberto Presti.

En octubre del año pasado, con motivo de su cumpleaños 54, Milei recibió un gorro de granadero como regalo de parte de un integrante del Regimiento. “No solo nos sentimos queridos, sino distinguidos por nuestro querido Presidente”, fueron las palabras que pronunció el efectivo al momento de entregarle el regalo al jefe de Estado.

Visiblemente conmovido por el obsequio recibido, Milei no evitó las lágrimas ante el granadero. "No lo merezco", le dijo luego. Momentos después, el representante del cuerpo de escolta presidencial le deseó "el mayor de los éxitos en este día” y ambos se fundieron en un breve abrazo.

Además de resguardar la seguridad del Presidente, el Regimiento de Granaderos a Caballo también custodia los restos del Libertador General San Martín. Sus cuatro escuadrones montados —Riobamba, Junín, San Lorenzo y Maipú— evocan a aquellos valientes que, hace más de 200 años, cruzaron la Cordillera de los Andes para liberar medio continente.