Germán Martínez instó a la oposición a "aprovechar el descontento del PRO" para insistir sobre los vetos de Javier Milei







El oficialismo sufrió duras derrotas este miércoles en Diputados, con proyectos que se aprobaron por más de dos tercios de los votos.

Germán Martínez advirtió un cambio de escenario en la Cámara de Diputados.

El titular del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, destacó la aprobación de proyectos clave en la Cámara baja y aseguró que es momento de "aprovechar la situación de descontento dentro del PRO" con La Libertad Avanza para, con dos tercios de los votos, insistir sobre los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de aumento a las jubilaciones, restitución de la moratoria previsional y emergencia en discapacidad.

Durante la sesión de este miércoles, el bloque del PRO, habitual aliado del oficialismo, se dividió y mostró apoyo parcial tanto al financiamiento universitario como a la ley de emergencia en salud pediátrica. Ésta última fue aprobada con 159 votos favorables, superando por cinco apoyos los dos tercios, número clave para resistir un eventual veto del Poder Ejecutivo.

Ante este escenario, Martínez dijo, en diálogo con C5N: "Es muy finito y hay que ser muy preciso en todo eso, porque un diputado más o un diputado menos te puede dejar afuera de la posibilidad de rechazar los vetos", explicó.

Germán Martínez analizó la nueva configuración de la Cámara de Diputados El titular del bloque peronista advirtió que "está muy movida la política". En ese sentido, a los bloques opositores que suelen trabajar en conjunto, como la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la izquierda y el socialismo de Santa Fe, se están agregando otros. "Ayer le hemos sumado una importante presencia de diputados de otros bloques: la UCR tradicional, vinculados a otros gobernadores provinciales, que nos permitieron llegar con el quorum hasta el final", destacó.

A su vez, se preguntó qué podrá pasar con el oficialismo y sus aliados en el futuro cercano: "¿Qué va a pasar con el desarrollismo de (Oscar) Zago? ¿Dónde va a quedar? ¿Qué va a pasar con el peronismo de Tucumán? El año pasado ayudaron a poder consolidar los vetos de Milei", analizó.

Sin embargo, señaló que ahora el escenario es otro y sostuvo: "Tenemos que aprovechar esa situación de descontento dentro del PRO con los libertarios para que nosotros tengamos los dos tercios necesarios y podamos rechazar el veto a jubilaciones, moratoria y discapacidad", concluyó Martínez.